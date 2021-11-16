Возможно краткосрочное снижение цены акций Совкомфлота - BCS Express

Возможно снижение цены акций "Совкомфлота" в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Компания предоставила слабые финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года. Выручка и показатель EBITDA остаются слабыми по отношению к прошлому и даже к 2019 году. Чистая прибыль группы в этом году сократилась более чем в 12 раз, что может негативно сказаться на выплате дивидендов. Доходы снизились в конвенциональном сегменте на фоне низкого уровня фрахтовых ставок. Они начали расти c октября, но уверенности в полном восстановлении в преддверии зимнего периода пока нет. Спрос на транспортировку нефти продолжает расти. В то же время рост стоимости на ряд металлов делает непривлекательными инвестиции в новые корабли, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Отчет способен негативно сказаться на акциях в краткосрочной перспективе. С технической стороны спуск цены бумаги под 83,5-80 руб. может сигнализировать о продолжении нисходящего тренда и обновлении исторических минимумов".

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