Еврооблигации развивающихся стран сохраняют высокую привлекательность - Сбер Управление Активами

Еврооблигации развивающихся стран в настоящее время сохраняют высокую привлекательность для инвесторов, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Мы считаем, что еврооблигации развивающихся стран сохраняют высокую привлекательность для инвесторов: их доходности заметно выше, чем у выпусков развитых стран и ставки по депозитам. При этом на фоне восстановления экономики кредитное качество эмитентов будет сохраняться на достаточном уровне. Капитал продолжит поступать в активы развивающихся стран", - отмечает эксперт в комментарии.

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