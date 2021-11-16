"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции АЛРОСА с целью 150 руб

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целевой ценой 150 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Выручка "АЛРОСА" за 3К21 выросла на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 76,9 млрд руб. на фоне роста цен на алмазно-бриллиантовую продукцию. Показатель EBITDA вырос на 35% год к году - до 35 млрд руб., при этом давление на результаты оказал выкуп алмазов на аукционах Гохрана для перепродажи клиентам с минимальной торговой наценкой. Чистая прибыль компании увеличилась в 3,3 раза - до 25 млрд руб., но главное для нас свободный денежный поток, который вырос на 8% год к году - до 24 млрд руб. Таким образом, "АЛРОСА" заработала по итогам III кв. 2021г заработала 3,42 руб. в виде дивидендов на одну акцию", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

Учитывая высказывания менеджмента о наблюдаемом дефиците предложения на фоне структурного снижения добычи на 20% с "доковидного" уровня и повышенного спросе на продукцию, эксперт "КИТ Финанс Брокер" ожидает сохранения положительной динамики цен на алмазно-бриллиантовую продукцию. Дополнительную поддержку спросу, по его мнению, окажет праздничный сезон, что в свою очередь, приведёт к сильным финансовым показателям "АЛРОСА" за IV кв. 2021г.

"По нашим оценкам, дивиденд за II пол. 2021г может составить около 8 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность оценивается в 6%. В связи с этим, мы рекомендуем покупать акции "АЛРОСА" с возвратом к историческим максимумам - 150 руб.", - резюмирует аналитик инвесткомпании.

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