Кривая ОФЗ может вырасти еще примерно на 10 б.п. в ближайшее время - ПСБ

Кривая ОФЗ может вырасти еще примерно на 10 б.п. в ближайшее время, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Кривая ОФЗ в понедельник продолжила рост на 9-11 б.п. после заявлений председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на заседании комитета Госдумы относительно дальнейшего повышения ставки. Также ЦБ планирует удерживать ставку на повышенном уровне "некоторое время", чтобы добиться устойчивого замедления инфляции - возврат к нейтральному диапазону (5%-6%) произойдет не раньше середины 2023 года. В целом регулятор фактически повторил свое заявление по итогам заседания в октябре. Мы также ожидаем более медленного снижения ставки - до 6,5-7,0% по итогам 2022 года, - отмечает эксперт ПСБ Дмитрий Грицкевич. - Рынок ОФЗ при этом остается волатильным; подтверждение "жесткого" сигнала регулятора ускорит переоценку кривой госбумаг, отыгрывая вероятность повышения ставки до 8,5% в декабре. На этом фоне кривая ОФЗ может вырасти еще примерно на 10 б.п. в ближайшее время (8,45-8,5% по 5-летним ОФЗ, около 8,3% по 10-летним ОФЗ).

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