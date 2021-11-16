"Атон" подтверждает рейтинг бумаг HeadHunter на уровне "выше рынка"

Аналитики "Атона" позитивно оценивают финрезультаты HeadHunter за 3К21 и подтверждают рейтинг "выше рынка" для ADS компании, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"HeadHunter продемонстрировала отличные результаты - показатели выручки, скорректированной EBITDA и скорректированной чистой прибыли оказались выше консенсус-прогноза Интерфакса на 6,8%, 12,3% и 19,1% соответственно. Сильная динамика объясняется более благоприятной макроэкономической конъюнктурой и ростом числа компаний, осуществляющих поиск сотрудников онлайн. В ходе телеконференции менеджмент указал на планы по освоению новых сегментов рынка, таких как обслуживание по индивидуальным запросам, что должно благоприятно отразиться на долгосрочных перспективах роста", - пишут аналитики инвесткомпании.

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