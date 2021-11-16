Цена нефти может подняться к $84/барр. во вторник - Sber CIB

Цена на нефть марки Brent может подняться во вторник к уровню $84 за баррель благодаря сильной макростатистике из США и оптимистичному отчёту Международного энергетического агентства, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Волатильность рубля растет, а геополитические риски не снижаются. По мнению аналитиков инвестбанка, в таких условиях курс рубля останется около 72,5 руб./$1.

Доходности рублёвого долга будут расти вслед за доходностью гособлигаций США, полагают эксперты Sber CIB. Кроме того, отмечают они, на рынок влияет неопределенность относительно недельных данных по инфляции в России, которые выйдут в среду.

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