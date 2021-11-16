Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,3-73,1 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,3-73,1 руб./$1 и на уровне 82,2-83,0 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Снижение геополитической напряженности в понедельник, 15 ноября, стало фактором для умеренного укрепления российского рубля к мировым валютам. По итогам торгов курс доллара составил 72,73 руб. (-16,25 коп.), курс евро - 83,07 руб. (-19,75 коп.). Стоимость бивалютной корзины сократилась на 17,8 коп. и составила 77,38 руб.", - напоминает аналитик Денис Бадьянов.

Более серьезный рост национальной валюты ограничен, по мнению эксперта, ценами на нефть, которые снижаются на фоне намерений Белого дома использовать сырье из стратегических запасов, а также за счет пересмотра прогнозов по спросу со стороны ОПЕК+. В понедельник стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $81,26 за баррель (-1,11%), цена декабрьских контрактов на североамериканский сорт WTI составила $79,95 за баррель (-1,04%).

Бадьянов отмечает, что на открытии торгов вторника, 16 ноября, курс доллара составил 72,47 руб. (-3,25 коп.), курс евро - 82,48 руб. (+10,5 коп.). В течение дня рубль, на взгляд аналитика, может торговаться в диапазоне 72,3-73,1 руб. в паре с долларом и на уровне 82,2-83,0 руб. в паре с европейской валютой.

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