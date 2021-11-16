Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут результаты Ozon и макростатистика из США и Европы:

- Ozon опубликует финансовые результаты;

- Ожидается публикация данных по ВВП еврозоны и по инфляции для ряда европейских стран;

- В США выходят отчёты по розничным продажам, промышленному производству и товарно-материальным запасам;

- Американский институт нефти выпустит недельный отчёт о товарных запасах углеводородов в США;

- В течение дня запланированы выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и нескольких представителей ФРС США.

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