16 ноября 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник возобновит позитивную динамику
Аналитики отмечают, что во вторник на рынке акций РФ наиболее вероятно возобновление умеренного роста, что в основном обусловлено улучшением настроений на нефтяном рынке.
BCS Express (Василий Карпунин): "Инвесторы предпочли занять осторожную позицию, и в результате российские индексы в понедельник показали умеренный рост на уровне "коллег" по emerging markets. Геополитический дисконт в котировках пока сохраняется. При дальнейшем снижении напряженности он может сокращаться, поддерживая опережающую динамику российского рынка по сравнению с иностранными площадками. Индекс Мосбиржи все еще остается вблизи месячных минимумов, не давая повод ожидать перелома нисходящей волны. Цель коррекции в районе 4060-4080 пунктов актуальна. В более широкой перспективе среднесрочный восходящий тренд пока остается в силе и может продолжиться после коррекции".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 4140-4155 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4130, 4110 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4160, 4180 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 4150 пунктов".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Сегодня, ввиду улучшения ситуации на рынке нефти, мы ждем оживления спроса на "голубые фишки" и попыток индекса Мосбиржи вернуться в верхнюю часть диапазона 4100 - 4200 пунктов, выглядящего на текущий момент соответствующим складывающемся внешнему фону".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Спекулятивно с утра можно попробовать прикупить "Роснефть", но короткие "стопы" обязательны. Акции золотодобытчиков сейчас выглядят наиболее безопасными и перспективными для покупок. По-прежнему хуже рынка торгуются акции Сбербанка, что может являться свидетельством начала фиксации нерезидентами прибыли по российским бумагам. В целом новыми покупками увлекаться не советуем, драйверов для роста нет. Индекс Мосбиржи пока лишь "рисует" отскок от нижней границы восходящего канала".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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