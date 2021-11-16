Вероятен возврат индекса Мосбиржи выше 4150п во вторник - ПСБ

Вероятен возврат индекса Мосбиржи выше 4150 пунктов на торгах во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Благодаря улучшению ситуации на рынке нефти мы ждем во вторник оживления спроса на "голубые фишки" и попыток индекса Мосбиржи вернуться в верхнюю часть диапазона 4100-4200 пунктов, выглядящего на текущий момент соответствующим внешнему фону", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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