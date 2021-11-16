Возможен небольшой рост индекса Мосбиржи во вторник утром - "Алор Брокер"

Возможен небольшой рост индекса Мосбиржи в начале торговой сессии во вторник вслед за нефтяным сектором, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Спекулятивно с утра можно попробовать прикупить "Роснефть", но короткие "стопы" обязательны. Акции золотодобытчиков сейчас выглядят наиболее безопасными и перспективными для покупок. По-прежнему хуже рынка торгуются акции Сбербанка, что может являться свидетельством начала фиксации нерезидентами прибыли по российским бумагам. В целом новыми покупками увлекаться не советуем, драйверов для роста нет. Индекс Мосбиржи пока лишь "рисует" отскок от нижней границы восходящего канала", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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