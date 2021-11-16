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16 ноября 2021 года 09:38
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника с повышения на 0,1-0,5% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, вероятно, с повышения в пределах 0,1-0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 4140-4155 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4130, 4110 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4160, 4180 пунктов, - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 4150 пунктов". Косвенное влияние на российский рынок акций во второй половине дня способна оказать публикация большого количества важных статистических показателей в Европе и в США, считает Манжос. Наиболее значимым из них, по его мнению, станут октябрьские данные по изменению объема розничных продаж в США (16:30 МСК). Несколько позднее выйдет октябрьская оценка изменения объемов промышленного производства и коэффициента загрузки производственных мощностей в США (17:15 МСК). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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