Цены на нефть растут

Фондовые индексы США очень незначительно снизились в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник торгуются без единой динамики. Цены на нефть поднимаются во вторник.

Американские фондовые индексы продемонстрировали минимальное снижение по итогам торгов в понедельник.

Основное внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на вопросах сильной инфляции и на том, как центральные банки мира будут реагировать на быстрые темпы роста потребительских цен, сообщает MarketWatch.

Мичиганский университет в конце прошлой недели сообщил, что рассчитываемый им индекс потребительского доверия в ноябре упал до минимального за последние десять лет уровня - до 66,8 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали в среднем повышения до 72,4 пункта, сообщает Trading Economics.

"Высокий спрос со стороны домохозяйств, несмотря на депрессивный настрой, свидетельствует о том, что сильная господдержка и весьма благоприятные финансовые условия нивелируют сдерживающее влияние негативных настроений, - полагает главный экономист Daiwa Capital Markets America Майкл Моран. - Если финподдержка и денежно-кредитное регулирование достаточно сильны, чтобы противостоять депрессивным настроениям, они, вероятно, будут достаточно сильными и для того, чтобы подтолкнуть инфляцию вверх".

Инфляционный фон делает выбор следующего председателя Федеральной резервной системы еще более политически важным для президента США Джо Байдена. The Wall Street Journal сообщила, что выбор может быть сделан между продлением срока нынешнего председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и назначением на этот пост члена совета управляющих ФРС Лейл Брейнард. Причем решение президент может объявить уже на этой неделе.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре подскочил до 30,9 пункта по сравнению с 19,8 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк в понедельник. При этом эксперты предполагали повышение индикатора всего до 21,2 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты WSJ прогнозировали подъем до 22 пунктов.

Между тем подындекс, который оценивает вероятность улучшения условий ведения бизнеса в ближайшие полгода, упал до 36,9 пункта с 52 пунктов.

Restaurant Brands International Inc., в том числе владеющая ресторанами быстрого обслуживания Burger King, объявила о покупке сети Firehouse Subs за $1 млрд. Акции RBI подорожали в понедельник на 1%.

Котировки акций Tyson Foods (SPB: TSN) подскочили на 3,6%. Скорректированная прибыль и выручка производителя продуктов питания в прошедшем квартале превзошли средний прогноз экспертов.

Цена бумаг Dollar Tree (SPB: DLTR) подскочила на 14,3% (до $129,23) после того, как аналитики Deutsche Bank улучшили рекомендации для них до "покупать" с держать", а прогнозную котировку - до $148 с $96.

Капитализация Chevron Corp. (SPB: CVX) выросла на 2,3%. Эксперты UBS подняли рейтинг акций нефтяной компании до "покупать" с "нейтрального уровня".

Акции Boeing Co. (SPB: BA) взлетели на 5,5% на новости о получении нескольких заказов на ее самолеты в рамках Дубайской авиационной выставки.

В число лидеров снижения среди компонентов Dow Jones вошли бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) (-1,8%), Amgen (SPB: AMGN) (-1,1%) и Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (-0,9%).

Производитель электромобилей Tesla (SPB: TSLA) потерял 1,9% стоимости на ожиданиях, что Илон Маск продолжит продавать акции своей компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 12,86 пункта (0,04%) и составил 36087,45 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустился всего на 0,05 пункта - до 4682,80 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшился на 7,11 пункта (0,04%), составив 15853,85 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник торгуются без единой динамики, при этом уверенный рост показывает Hang Seng.

Президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что они должны обеспечить, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт.

"Как я уже говорил ранее, мне кажется, что наша ответственность как лидеров Китая и Соединенных Штатов заключается в том, чтобы конкуренция между нашими двумя странами не переросла в конфликт, преднамеренный или непреднамеренный. Просто прямая конкуренция", - заявил Байден, слова которого приводят американские СМИ.

Между тем Си Цзиньпин призвал к мирному сосуществованию и сотрудничеству двух стран, сообщило китайское телевидение. "Китай и Соединенные Штаты должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать на взаимовыгодной основе", - сказал он.

Как отметил лидер КНР, "в настоящее время развитие ситуации в Китае и США находится на критическом этапе," и мировое сообщество ждут новые проблемы и вызовы.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 мск снизился на 0,02%, гонконгский Hang Seng прибавил более 1%.

Значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций владельцев казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (+7,1%) и Sands China Ltd. (+7%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (+4,1%), производителя автомобилей Geely Automobile Holdings Ltd. (+3,8%).

Кроме того, дорожают бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings (+1,7%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (+1,9%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (+1,9%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 мск увеличился на 0,06%.

В число лидеров роста котировок входят акции GS Yuasa Corp. (+6,6%), NEXON Co. (+6,3%) и Subaru (+5%).

Также дорожают бумаги выпускающей чипы Advantest (+1,1%), производителя потребительской электроники Sony (+1,4%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,8%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,2%).

Аналитик Credit Suisse Суреш Тантиа полагает, что рынок акций Японии будет в ближайшие кварталы показывать более позитивные изменения, чем другие рынки региона, за счет стимулирующих мер нового правительства и ослабления курса иены, сообщает Trading Economics.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 мск снизился на 0,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,1%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - снижается на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов во вторник уменьшился на 0,7%.

При этом котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упали соответственно на 2,7% и 2,2%.

Капитализация Nearmap Ltd., специализирующейся на 3D-картах, уменьшилась на 4,1%.

Помимо этого, подешевели бумаги банков, в том числе Commonwealth Bank (-0,1%), National Australia Bank (-0,7%).

Глава Резервного банка Австралии (RBA) Филип Лоу ожидает замедления темпов повышения потребительских цен в ближайшие 18 месяцев. По его словам, ЦБ повысит процентные ставки, только когда будет уверен в том, что ситуация с инфляцией стабилизировалась.

Центробанк сохранил ставку во вторник на рекордно низком уровне 0,1% годовых и заявил, что продолжит выкупать гособлигации на сумму 4 млрд австралийских долларов ($3 млрд) в неделю, по крайней мере до середины февраля 2022 года.

Согласно прогнозу австралийского ЦБ, необходимые для повышения ставки условия в стране - достижение полной занятости и устойчивой инфляции в коридоре 2-3% - будут достигнуты ранее 2024 года.

По оценкам RBA, базовая инфляция будет составлять порядка 2,25% к концу следующего года и 2,5% в 2023 году.

ЦБ прогнозирует рост ВВП Австралии примерно на 3% в текущем году, 5,25% - в 2022 году и 2,25% в 2023 году.

Цены на нефть поднимаются во вторник в отсутствии заявлений США о намерении приступить к продаже сырья из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), которого ждал рынок.

Как сообщалось, лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер в минувшие выходные призвал президента Джо Байдена начать продажу нефти из SPR, отметив, что американцам, столкнувшимся со скачком цен на бензин, нужна немедленная помощь. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила CNN, что Байден рассматривает доступные ему инструменты, в том числе продажу нефти из стратегического резерва.

"Ожидания продажи нефти из SPR уже в основном заложены в рынок", - отмечает трейдер CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин.

"Время идет, и открытия резервов не происходит, в связи с чем, нефтяной рынок, вероятно, будет идти вверх", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $82,72 за баррель, что на $0,68 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,12 (0,2%) - до $82,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,42 за баррель, что на $0,54 (0,67%) выше итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,09 (0,1%) и составила $80,88 за баррель.

Согласно ежемесячному прогнозу Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, обнародованному в понедельник, производство нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны увеличится в декабре на 85 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,316 млн б/с.

Добыча нефти в Пермском бассейне в следующем месяце может увеличиться до 4,95 млн б/с, что превысит рекордный уровень, зафиксированный в марте 2020 года, прогнозирует EIA.