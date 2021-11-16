Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне как снижения геополитической напряженности вокруг России, так и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы продемонстрировали минимальное снижение по итогам торгов в понедельник. Основное внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на вопросах сильной инфляции и на том, как центральные банки мира будут реагировать на быстрые темпы роста потребительских цен. Мичиганский университет в конце прошлой недели сообщил, что рассчитываемый им индекс потребительского доверия в ноябре упал до минимального за последние десять лет уровня - до 66,8 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали в среднем повышения до 72,4 пункта.

Инфляционный фон делает выбор следующего председателя Федеральной резервной системы еще более политически важным для президента США Джо Байдена. The Wall Street Journal сообщила, что выбор может быть сделан между продлением срока нынешнего председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и назначением на этот пост члена совета управляющих ФРС Лейл Брейнард. Причем решение президент может объявить уже на этой неделе.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник торгуются без единой динамики, при этом уверенный рост показывает Hang Seng. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 мск снизился всего на 0,02%, а гонконгский Hang Seng прибавил более 1%. Японский индекс Nikkei 225 практически не изменился по итогам торгов. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 мск снизился на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов во вторник уменьшился на 0,7%.

Президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что они должны обеспечить, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт. "Наша ответственность как лидеров Китая и Соединенных Штатов заключается в том, чтобы конкуренция между нашими двумя странами не переросла в конфликт, преднамеренный или непреднамеренный. Просто прямая конкуренция", - заявил Байден, слова которого приводят американские СМИ. Между тем Си Цзиньпин призвал к мирному сосуществованию и сотрудничеству двух стран, сообщило китайское телевидение. "Китай и Соединенные Штаты должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать на взаимовыгодной основе", - сказал он. Как отметил лидер КНР, "в настоящее время развитие ситуации в Китае и США находится на критическом этапе", и мировое сообщество ждут новые проблемы и вызовы.

В свою очередь цены на нефть поднимаются во вторник в отсутствии заявлений США о намерении приступить к продаже сырья из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), которого ждал рынок. Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер в минувшие выходные призвал президента Джо Байдена начать продажу нефти из SPR, отметив, что американцам, столкнувшимся со скачком цен на бензин, нужна немедленная помощь. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила CNN, что Байден рассматривает доступные ему инструменты, в том числе продажу нефти из стратегического резерва.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 мск во вторник составила $82,92 за баррель, что на 1,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,2% - до $82,05 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $81,51 за баррель, что на 0,78% выше итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 0,1% и составила $80,88 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 2,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,549 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,322 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 ноября снизился по отношению к предыдущему торговому дню на 0,08% и составил 104,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (13-15 ноября) 0,015%, опустившись до 725,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1,75%), "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,33%) и "Европлан-001P-02" (-0,24%), а в лидерах повышения - облигации "ТМК БО-07" (+0,44%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,42%) и "РЖД-28" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 002P-02R на уровне 9,7% годовых. Сбор заявок на облигации прошел без премаркетинга 15 ноября. Объем выпуска компания не раскрывает. Техразмещение предварительно запланировано на 23 ноября. Ранее, 11 ноября, компания провела сбор заявок на 15-летние облигации серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года. Ставка купона была установлена на уровне 9,85% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 10,09% годовых. Спрос на облигации составил 18 млрд рублей. Техразмещение данного выпуска запланировано на 17 ноября. В конце сентября компания утвердила вторую бессрочную программу облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 15 лет.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001P-13 объемом 5,353 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ на уровне премии 65 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ РФ. Ставки купонов будут определяться как ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка. Срок обращения выпуска - 9,9 лет, предусмотрена амортизация. В результате ожидаемая дюрация составит около 2,9 года. Купоны ежемесячные: с датами выплат 28-го числа каждого месяца каждого года. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября. Техразмещение запланировано на 17 ноября.

Ставка 1-го купона 2-летних облигаций Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) серии 003Р-08 объемом 5 млрд рублей установлена на уровне 9,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,62% годовых. Сбор заявок прошел 15 ноября. Техразмещение запланировано на 19 ноября. В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в сентябре, разместив 3-летние облигации серии 003Р-07 на 15 млрд рублей по ставке 8,15% годовых.

МФК "ЭйрЛоанс" в один из дней с 23 по 25 ноября планирует начать размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-го купона - 13,25% годовых, купоны ежемесячные. Ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет по закрытой подписке. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 26-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.