Рубль может вернуться к уровню 71 руб./$1 и ниже в ближайшей перспективе - "Велес Капитал"

Рубль может вернуться к уровню 71 руб./$1 и ниже в ближайшей перспективе, если тематика геополитических рисков не получит продолжения, полагает начальник отдела банков и денежного рынка Юрий Кравченко "Велес Капитала".

"Российский рынок в понедельник несколько успокоился после обострения геополитических рисков в конце прошлой недели. Рубль в течение дня отыгрывал позиции, утраченные в пятницу. Так, еще до окончания первой половины дня в понедельник российская валюта была близка к отметке в 72 руб./$1 (напомним, что в конце прошлой недели доллар поднимался выше 73,2 руб./$1). К вечеру рубль скорректировался в район 72,5 руб./$1, однако даже с учетом этого торговался в плюсе к USD на 0,4%. Общая ситуация на валютных площадках в понедельник была не столь однозначной, при этом цены на нефть заметно снижались. Очевидно, что в данных условиях своему росту рубль был обязан улучшению аппетиту инвесторов на локальном рынке после легкой паники в конце прошлой недели", - отмечает эксперт инвесткомпании.

"Если тематика геополитических рисков не получит в ближайшее время своего продолжения, то у отечественной валюты будут все шансы вернуться к уровням недельной давности (в район 71 руб./$1 и ниже)", - прогнозирует Кравченко.

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