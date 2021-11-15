BCS назвал топ-5 иностранных акций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 иностранных акций на текущую неделю, в который вошли Alibaba, Baidu, Micron Technology, FedEx и Cisco Systems, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что в октябре спрос вернулся в бумаги китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holdings Ltd. Котировки восстанавливались из района минимумов последних 2,5 лет. Коррекция, прошедшая в дальнейшем от 180, дает шанс зайти на более привлекательных уровнях. Несмотря на все политические и регулятивные моменты, отраслевые аналитики в подавляющем большинстве позитивно смотрят на акции компании. Alibaba на прошлой неделе зафиксировала рекордные продажи в День холостяков, но темпы их роста замедлились.

"Китайские техгиганты выделяются своей дешевизной по мультипликаторам: Alibaba, JD.com и особенно Baidu Inc. Создатель крупнейшего интернет-поисковика в Китае в настоящее время все больше позиционируется как разработчик искусственного интеллекта (ИИ). Baidu представит квартальный отчет в среду. Как и по акциям Alibaba, отраслевые аналитики позитивно смотрят на бизнес компании, цена относительно консенсуса находится на низком уровне", - пишут эксперты инвесткомпании.

Micron Technology Inc.- американская корпорация. Известна своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND. "Акции Micron дешевели более полугода от достигнутых рекордных уровней, - указывают стратеги BCS Express. - Последний отчет был в сентябре. Компания тогда понизила прогнозы на следующий квартал на фоне дефицита в полупроводниковой отрасли. Рынок учел их в динамике котировок. В то же время, по заявлению руководства Micron, ожидается сильный финансовый 2022г. Следующий отчет компания представит в декабре. Нисходящий тренд в динамике котировок, тянувшийся более полугода, был сломлен на прошлой неделе".

Еще одна компания отчитывающаяся на неделе - Cisco Systems Inc., занимающаяся разработкой и продажей ряда технологий для сетевой инфраструктуры, безопасности, совместной работы, приложений и облачной среды. Компания трансформируется, смещая свой фокус в сторону программного обеспечения, в частности, услуг на основе подписки. Ожидается, что чистая прибыль Cisco выросла в отчетном квартале до 80 центов на акцию с 76 в аналогичном квартале прошлого года, а выручка увеличилась до $12,98 млрд c $11,93 млрд. Акции Cisco стояли в боковике последние три месяца, то есть завышенных ожиданий в динамике котировок перед отчетом, скорее, не заложено, полагают аналитики BCS Express. Компания платит дивиденды с доходностью на уровне 2,6%.

FedEx Corp. предоставляет курьерские, почтовые и другие логистические услуги по всему миру. FedEx не лучшим образом отчиталась за последний квартал, однако, в целом скорее выиграла от последствий пандемии и увеличения спроса на курьерскую доставку. "Проблемы последнего квартала были вызваны нехваткой рабочей силы в период, когда американцы продолжали получать бюджетную помощь от государства в рамках борьбы с последствиями пандемии, - пишут эксперты. - С начала сентября эти меры завершились, и ситуация для курьерской службы может улучшиться. С учетом масштаба компании оценки аналитиков по акциям, росту EPS на горизонте ближайших лет выглядят оптимистично. Дивидендная доходность небольшая, но стабильная. Цена уже закрыла оставленный гэп в районе $250, но относительно консенсуса потенциал сохраняется привлекательный".

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