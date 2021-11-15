15 ноября 2021 года 18:35
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 15 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов и пониженной активности торгов. При этом ценовые изменения американских казначейских обязательств (US Treasuries) также оказались незначительными, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущей недели.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 12 ноября на 18 базисных пунктов, составив 115,43% от номинала, что соответствует доходности 1,585% годовых (рост на 5,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 6 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 104,39% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 0,72% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3,5 пункта и составил 86,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились по отношению к пятнице на 11 базисных пунктов - до 136,35% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,48% годовых). Вместе с тем еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 35 базисных пунктов - до 130,94% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,49% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 35 базисных пунктов - до 111,6% от номинала, что соответствует доходности 2,055% годовых (рост на 7,5 базисного пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 8,5 базисного пункта, до 107,03% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 0,99% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 42 базисных пункта - до 127,23% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 3,61% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 34 базисных пункта, подешевев до 110,45% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов, до 2,25% годовых).
"Сегодня российские еврооблигации демонстрируют в целом боковую динамику на фоне пониженной активности торгов. Формированию такой нейтральной тенденции способствуют неоднозначные сигналы с мировых рынков капитала. Так, с одной стороны, приостановившееся укрепление доллара против мировых валют на рынке Forex играет на руку покупателям рисковых активов. Но с другой стороны, падающие цены на нефть оказывают определенное давление на отечественные евробонды. При этом динамика базовых активов в целом нейтральная, и также не дает четких сигналов для игры в ту или иную сторону, что в итоге и формирует боковое движение в секторе облигаций развивающихся стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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