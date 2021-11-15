Новый выпуск евробондов группы "ПИК" привлекателен при доходности не ниже 5% - "Ингосстрах-Инвестиции"

Новый выпуск 5-летних долларовых евробондов группы "ПИК" привлекателен при доходности не ниже 5%, полагает начальник отдела по работе с облигациями "Ингосстрах-Инвестиции" Николай Рясков.

"Группа компаний ПИК" проводит размещение дебютного выпуска долларовых облигаций с погашением в ноябре 2026г. Ориентир по доходности обозначен эмитентом на уровне 5,75%. Мы оцениваем такой уровень доходности к погашению как привлекательный, учитывая качество эмитента и наличие премии к кривой UST. По нашему мнению, новый выпуск долларовых облигаций PIK Securities DAC привлекателен при доходности не ниже 5%"? - пишет эксперт.

Компания никогда не выпускала долларовых бумаг, но регулярно присутствует на рынке рублевого долга, подчеркивается в комментарии.

"Доля рынка "Группы ПИК" составляет 6% от общероссийской (5.9 млн. кв. м), 21% от рынка Москвы и 16% от доли строящегося жилья в Московской области. Основные сегменты выручки: девелопмент (77% выручки по итогам 1 п/г 2021 г.), строительство на земельном фонде третьих лиц (11% выручки), ремонт и сервисные услуги (9%). В сентябре 2021г компания анонсировала планы по расширению производства модульных блоков и наращиванию присутствия в сегменте среднего класса, а также премиальных домов, в том числе таунхаусов в прилегающих к черте города районах", - отмечает Рясков.

Консолидированная выручка в 2020г и за 1 п/г 2021 г. составила 380 млрд руб. и 189 млрд руб. соответственно (+35% и +37% год к году соответственно), напоминает эксперт. Рост в 2020г примерно в равных долях достигнут за счет роста в натуральном выражении и благодаря ценовому фактору. Повышение маржинальности бизнеса позволило смягчить рост цен на сырье и материалы.

Кроме того, компания имеет планы развития бизнеса в Азии, в частности на Филиппинах и в Индии.

Долг ГК "ПИК" на настоящий момент представлен на 100% в рублях без прецедентов реструктуризации.

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