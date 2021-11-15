"Финам" повысил рекомендацию для акций CGN Power до "покупать"

Аналитики "Финама" повысили рекомендацию для акций CGN Power с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену бумаг на уровне 2,41 гонконгского доллара (HKD) на сентябрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 19,88% с учетом дивидендов, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Коррекция котировок акций CGN Power создает возможность для инвесторов на фоне анонсирования новых планов китайского правительства. По итогам COP26 руководство Поднебесной приняло решение о строительстве дополнительных 150 ядерных реакторов на территории страны, что является положительным сигналом для одного из крупнейших действующих операторов АЭС. При этом на краткосрочном горизонте перспективы компании по-прежнему благоприятные: зимние Олимпийские игры стартуют уже через 85 дней, что говорит о большой вероятности максимальной выработки "чистых" АЭС компании в ближайшие месяцы", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций Китая. В структуре компании на 30.06.2021 находилось 24 энергоблока совокупной мощностью 27,14 ГВт.

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