"Фридом Финанс" рекомендует держать акции First Solar с прогнозной ценой $107

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции First Solar Inc. с прогнозной ценой на уровне $107 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Один из ведущих представителей солнечной энергетики First Solar Inc. представил отчетность за третий квартал текущего года, отмечают эксперты. Выручка First Solar за отчетный период упала на 37% г/г, до $584 млн, существенно недотянув до прогноза FactSet, закладывавшего результат на уровне $687 млн. Падение показателя вызывало в первую очередь сокращение продаж в сегменте систем с 86 млн в прошлом отчетном периоде до 25 млн. В то же время в сегменте модулей зафиксировано увеличение объема реализации с 543 млн до 547 млн, что позволило несколько смягчить общее ухудшение результата.

Менеджмент эмитента объясняет падение продаж общими проблемами на мировом рынке грузовых перевозок. указывают аналитики инвесткомпании. First Solar ожидает, что в текущем квартале ситуация нормализуется благодаря тому, что значительная часть продукции будет транспортироваться с завода в Перрисберге и из распределительных центров в США. Опираясь на эти расчеты, компания сохраняет свой прогноз прибыли до конца года. Также она делает ставку на ускоренное развитие продаж в Индии.

