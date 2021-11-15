Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне снижения геополитических рисков

Москва. 15 ноября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине после заметного падения в конце прошлой недели на фоне локального снижения геополитических рисков; нацвалюте удалось отыграть около трети пятничного снижения.

Курс доллара США составил 72,4075 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 48 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,915 руб./EUR1, подешевев на 35,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 42,5 копейки - до 77,136 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 ноября на 46,06 копейки, до 72,2724 руб./$1, и увеличил курс евро на 55,63 копейки, до 82,7736 руб./EUR1. Основной причиной повышения официальных курсов стал рост доллара и евро, отмечавшийся во второй половине торгов пятницы, уже после определения Банком России курсов на 13-15 ноября.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно корректируется вверх к доллару и евро на дневных торгах 15 ноября, отыгрывая потери конца прошлой недели, благодаря наметившейся стабилизации геополитического фона вокруг России. Вместе с тем более активному восстановлению нацвалюте мешает ухудшившаяся конъюнктура мировых рынков капитала, в том числе падающие цены на нефть.

В конце прошлой недели рубль заметно подешевел в основных валютных парах на фоне возросших геополитических рисков. В свою очередь росту геополитической напряженности способствовали как миграционный кризис, сложившийся на границе Белоруссии со странами ЕС, так и сообщения западных СМИ о перемещении российских войск вблизи границ с Украиной, а США, проявив "излишнюю инициативу", выступили с предупреждением о возможных планах России якобы скорого вторжения на Украину. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена нагнетать обстановку, даже несмотря на незапланированные учения НАТО в акватории Черного моря.

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в понедельник, теряя около 1,5% на фоне ожиданий увеличения поставок в условиях ослабления спроса. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составила $80,86 за баррель, что на 1,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,65 за баррель, что на 1,41% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Давление на нефтяные котировки оказывает недавний рост доллара, связанный с ускорением инфляции, ухудшение прогноза ОПЕК в отношении спроса и вероятность дальнейшего вмешательства властей США в ситуацию на нефтяном рынке. ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку оставил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен. Тем временем американские политики продолжают призывать президента США Джо Байдена и его администрацию задействовать нефтяные резервы или приостановить экспорт. Кроме того, американские нефтекомпании на прошлой неделе увеличили количество буровых установок до максимального уровня с апреля 2020 года, показали данные Baker Hughes Co. (SPB: BKR)

По словам главного аналитика компании "Солид" Дмитрия Донецкого, "текущая ситуация больше похожа на "псевдоэскалацию". В какой-то момент мигранты, рвущиеся в Европу, стали вдруг "элементом" гибридной войны, хотя в 2015 году Европа принимала их с "распростертыми" объятьями. Российские войска при этом не находятся на границе с Украиной, что было подтверждено пресс-секретарем администрации президента Украины. Поэтому все это больше напоминает лишь политические игры, без реальной угрозы эскалации в моменте. Таким образом, в ближайшее время негативный сентимент может сойти на нет, что вновь вызовет приток иностранных инвесторов на российский рынок".

В свою очередь эксперты Sber CIB отмечают, что "рубль восстанавливается после резкого падения в пятницу. В конце прошлой недели рубль ослаб на 2%, опустившись до 73 руб./$1 из-за опасений относительно геополитических рисков и повышенного спроса на валюту перед выходными. Объемы торгов валютой на "Мосбирже" при этом существенно выросли, особенно в сегменте фьючерсов, что является признаком высокой спекулятивной активности. Сегодня утром рубль восстановился до 72,4-72,5 руб./$1. Геополитическая обстановка на выходных была относительно спокойной, что благоприятно для дальнейшего восстановления российской валюты. Сегодня в центре внимания будет виртуальный саммит президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Не исключено, что он позитивно повлияет на глобальные рынки: американская сторона допускает возможное частичное снятие пошлин на китайские товары, введенных при президенте Дональде Трампе. Таким образом, рубль может восстановиться до 72 руб./$1 ввиду стабильной геополитической ситуации и прогнозируемого улучшения внешнего фона".

"Рубль укрепляется к доллару в понедельник и находится около отметки 72,4 руб./$1. Другие валюты emerging markets также преимущественно укрепляются по отношению к доллару. Национальную валюту должно поддержать дальнейшее постепенное ослабление геополитического напряжения, в том числе и после раскрытия интриги встречи глав МИД ЕС. Снижению курса доллара против рубля также должно поспособствовать и начало налогового периода. В то же время снижающиеся цены на энергоресурсы будут ограничивать укрепление рубля. Учитывая все эти факторы, курс пары "доллар-рубль" на этой неделе будет находиться в диапазоне 71,0-72,75 руб./$1", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник практически не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" 15 ноября выросла на 2 базисных пункта - до 7,58% годовых, а по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 7,68% годовых. Ставки на срок 1 месяц и 3 месяца также не изменились за день, составив 7,99% и 8,48% годовых соответственно, а ставка на срок 6 месяцев снизилась всего на 1 базисный пункт - до 8,63% годовых.