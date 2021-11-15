Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4665-4715п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4665-4715 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"Индекс широкого рынка колеблется вблизи верхней границы восходящего канала. Индикатор MACD предполагает возможность продолжения коррекции, показывая сигнал к развороту. RSI вышел из зоны перекупленности, что свидетельствует о снижении активности "быков". Ближайший уровень поддержки находится в области 50-дневной средней на уровне 4500 пунктов", - пишет аналитик.

Зубков отмечает, что мировые фондовые площадки в понедельник демонстрируют смешанную динамику. Рынок ожидает принятия программы социальных и климатических расходов в размере $1,75 трлн. WSJ сообщает, что у спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси достаточно голосов, чтобы обеспечить принятие законопроекта. Группа умеренных демократов обязалась проголосовать по пакету на текущей неделе в том случае, если оценка по бюджету проекта от Управления Конгресса США совпадет с прогнозами администрации президента. Не исключено, что законопроект претерпит изменения в Сенате, поскольку Джо Манчин выступил против включения оплачиваемого декретного отпуска в программу и выразил обеспокоенность по поводу инфляции.

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