BCS Express рекомендует держать акции SentinelOne Inc., говорится в материале инвесткомпании.

"При учете текущей технической и сохранении благоприятной фундаментальной картины, котировки с высокой вероятностью достигнут следующей среднесрочной цели в $83-85. Долгосрочной целью является уровень $90-95. Рекомендую удерживать позицию. Для инвесторов, еще только рассматривающих покупку, предлагаю использовать будущие коррекции как возможность для приобретения на фоне благоприятной технической и фундаментальной картины. Инвесторам стоит иметь в виду, что для инсайдеров запрет на продажу акций после проведения IPO истекает 27 декабря - котировки могут оказаться под давлением", - пишет аналитик инвесткомпании Никита Покровский.

Эксперт указывает на главные драйверы роста:

- Благоприятная фундаментальная картина вокруг сектора кибербезопасности.

- Рост показателей по результатам отчета за II квартал. Компании удалось увеличить выручку на 121% г/г и на 22% кв/кв, до $45,8 млн. Показатель ARR (величина регулярного дохода от подписок на календарный год) вырос на 116% г/г и 23% кв/кв, до $198 млн. Валовая маржа выросла на 8% кв/кв. Общее количество клиентов увеличилось на 75% г/г и достигло 5400. Несмотря на то, что размер убытка на акцию не оправдал ожидания аналитиков, показатель сократился г/г c $0,67 до $0,57 по GAAP. В прошлом квартале убыток составлял $1,57 на акцию.

- Расширение партнерской сети - например, заключены соглашения с Zscaler and Cloudflare.

Также Покровский напоминает, что SentinelOne отчитается за III квартал 29 декабря. Компания повысила диапазон ожидания выручки до $49-50 млн. По итогу года показатель может составить $188-190 млн. Эксперт допускает, что в итоге SentinelOne превзойдет прогнозы.

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