Акции NatWest привлекательны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции британской банковской группы NatWest Group привлекательны для покупки на текущих уровнях, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Группа управляет широким спектром брендов, предлагающих банковские услуги. По мнению аналитиков инвестиционной платформы, Natwest является одним из самых привлекательных банков в Великобритании по нескольким причинам:

- Менеджмент заявил, что намерен избавиться от неэффективного ирландского Ulster Bank. Это позволит освободить более ?1 млрд, которые, вероятно, будут потрачены на выкуп акций и дивиденды. По прогнозам аналитиков инвестбанков, в следующие 3 года банк может вернуть акционерам около 30% своей капитализации.

- Группа имеет хорошие перспективы расширения бизнеса в ипотеке и розничном кредитовании, учитывая огромную клиентскую базу и быстрое восстановление экономики.

- Банк Англии может уже к концу 2022г повысить процентную ставку до допандемийного уровня 0,75%. У NatWest высокая чувствительность к росту ставки - её повышение на 25 б.п. приводит к росту прибыли на 16%.

- Банк торгуется по привлекательным мультипликаторам с дисконтом к конкурентам - форвардный мультипликатор 2023г цена/балансовая стоимость составляет 0,8х.

Согласно консенсус-прогнозу, потенциальная доходность на горизонте 12 месяцев превышает 20%, указывают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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