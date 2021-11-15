Котировки нефти будут консолидироваться в диапазоне $81-84/барр. в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти, скорее всего, будут консолидироваться в диапазоне $81-84/барр. в ближайшей перспективе, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Если в первой половине прошлой недели фьючерсы на нефть марки Brent превышали отметку в $85/барр., то неделю они закончили около $82,15/барр. Давление на котировки черного золота оказало укрепление доллара после публикации ценовой статистики в США. В опубликованных на прошлой неделе месячных отчетах ОПЕК+ и Минэнерго США были снижены прогнозы по росту спроса на нефть, что также не добавило позитива инвесторам. В результате сегодня фьючерсы Brent снижаются на 0,65% и торгуются около $81,65/барр.", - пишут эксперты банка.

Они также напоминают, что на этой неделе свой отчет опубликует уже Международное энергетическое агентство (МЭА). В нем, вероятно, также будет снижен прогноз по росту спроса на черное золото, что не предполагает существенного улучшения настроений на нефтяном рынке. Помимо этого, инвесторы будут традиционно следить за недельными данными по запасам в США, в центре внимания будет и новостной фон относительно роста цен на бензин в США.

"После публикации неожиданно высокой инфляции в США администрация Белого Дома может усилить действия по снижению нефтяных цен, что окажет дополнительное давление на котировки черного золота. Сейчас рост на другие энергоресурсы остановился, и возобновление ралли в нефти пока не видится особо вероятным. Мы допускаем снижение фьючерсов Brent на время ниже уровней в $80/барр., но пока более вероятным сценарием видим консолидацию котировок в диапазоне $81-84/барр.", - прогнозируют аналитики.

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