"Финам" рекомендует покупать акции Engie с целью 15,11 евро

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Engie с целевой ценой 15,11 евро за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 13% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Французская компания Engie опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев в среду, 10 ноября. Выручка компании за период достигла € 46,87 млрд (+18,3% г/г), а операционная прибыль - € 4,12 млрд (+18,3% г/г). Наибольший вклад в операционную прибыль компании за январь-сентябрь 2021г принесли ВИЭ выработка (+19,1% г/г), передача и распределение электроэнергии (+15,9% г/г), а также генерация на АЭС, которая выросла до € 0,40 млрд после отрицательного EBIT за 9 месяцев 2020г. Этому способствовали увеличившиеся цены на электроэнергию ГЭС во Франции и Бразилии, а также стабильно высокие технические показатели ВЭС и СЭС", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Также в отчете компания анонсировала старт переговоров с французской промышленной группой Bouygues о возможной продаже подразделения EQUANS, созданного 1 июля 2021г. "В случае завершения сделки наши предположения об эффективной реструктуризации бизнеса, отмеченные в аналитическом обзоре, окажутся верными. Концентрированный стратегический фокус должен положительно сказаться на дальнейших перспективах компании", - полагает эксперт "Финама".

Engie SA - международный электроэнергетический холдинг, базирующийся во Франции. Компания осуществляет электро- и газоснабжение, а также оказывает сопутствующие услуги более чем в 50 странах.

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