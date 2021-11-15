Справедливая доходность новых евробондов Альфа-банка находится на уровне 5,7-5,9% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность нового выпуска "вечных" евробондов Альфа-банка должна находиться на уровне 5,7-5,9% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

"Альфа-Банк планирует разместить "вечные" евробонды в долларах. Выпуск предусмотрит колл-опцион через 5,5 лет. 15 ноября банк проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению. Бессрочный выпуск Альфа-банка с купоном 6,95% торгуется на уровне 4,96% годовых к колл-опциону в апреле 2023г или с премией к кривой американских гособлигаций порядка 460 б. п. В качестве второго ориентира можно использовать недавнее размещение бессрочных евробондов Тинькофф Банка, по которым купон был установлен на уровне 6% к колл-опциону через 5 лет, а бумаги сейчас торгуются с доходностью 6,2%. Исходя из этого мы полагаем, что доходность нового выпуска должна находиться в диапазоне 5,7-5,9% годовых", - пишет аналитик Александр Афонин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.