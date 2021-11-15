"Финам" понизил рекомендацию для обыкновенных акций Сургутнефтегаза с "покупать" до "держать", подтвердив целевую цену на уровне 41,1 руб. за штуку на май 2022г, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Понижение рекомендации связано с тем, что вчера акции "Сургутнефтегаза" выросли почти на 20% без новостей. Пока у нас нет оснований полагать, что рост вызван изменением планов компании по использованию кубышки или другими факторами, фундаментально меняющими данный кейс. При этом мы сохраняем рекомендацию "Покупать" по привилегированным акциям с целевой ценой 51,8 руб. в связи с их отставанием от "обычек". Апсайд составляет 30,2%", - пишет Кауфман.

Эксперт напоминает, что с момента рекомендации от 14 мая обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли на 14,8% и в моменте достигли целевой цены 41,1 руб. При этом весь рост случился за один день - вчера акции взлетели на 19%. Каких-то новостей, как это всегда и бывает с данной компанией, не поступало. Обычно подобные взлеты, на взгляд аналитка, связаны с появлением слухов относительно распечатывания кубышки, размер которой уже достиг 3,8 трлн руб. Однако история накопления "кубышки" насчитывает уже около 20 лет, слухов за это время появлялось много, а до действий так и не дошло.

Учитывая низкую вероятность того, что в этот раз что-то изменится, стратег "Финама" рекомендуем использовать данный рост для фиксации прибыли.

По мнению Кауфмана, ключевой неопределенностью в инвестиционной истории "Сургутнефтегаза" остается огромный объем неиспользуемых денежных средств, который превышает капитализацию и составляет 3,8 трлн руб. Причины, по которым компания копит столько кеша, неизвестны. Вероятно, пока данная кубышка не будет использована для развития компании, существенного роста акций ждать не стоит, полагает аналитк.

"Сургутнефтегаз" не имеет дивидендной политики по обыкновенным акциям, также отмечает Кауфман. Дивиденд не зависит от финансовых результатов и незначительно увеличивается раз в несколько лет. По итогам текущего года ожидается сохранение выплаты в размере 0,7 руб. на акцию, что соответствует 1,7% доходности.

"Акции "Сургутнефтегаза" не поддаются классическим способам оценки, так как формально стоимость бизнеса оценивается рынком в отрицательную величину - запасы денежных средств на счетах превышают сумму долга и капитализации. Если бы рынок учитывал эти средства, акции "Сургутнефтегаза" стоили бы более 100 руб. Из-за этого мы использовали оценку по мультипликатору EV/EBITDA относительно аналогов, не беря в расчет кубышку компании из-за низкой вероятности ее использования в обозримом будущем", - пишет Кауфман.

Ключевым риском в инвестиционной истории "Сургутнефтегаза", по мнению аналитика "Финама", является отсутствие понятной инвесторам стратегии развития, дивидендной политики и планов по использованию кубышки. Кроме того, на финансовые результаты может негативно повлиять снижение цен на нефть или укрепление рубля.

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