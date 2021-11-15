Рубль, вероятно, будет торговаться на текущей неделе в диапазоне 71-72,75 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятный диапазон торгов пары USD/RUB на текущей неделе составляет 71-72,75 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль укрепляется к доллару в понедельник утром и находится около 72,20 руб./$1. Другие валюты EM также преимущественно укрепляются. Национальную валюту должно поддержать дальнейшее постепенное ослабление геополитического напряжения, в том числе и после раскрытия интриги встречи глав МИД ЕС. Снижению курса USD/RUB также должны поспособствовать умеренная коррекция в долларе и начало налогового периода. В то же время снижающиеся цены на энергоресурсы будут ограничивать укрепление рубля. В целом мы ожидаем, что курс пары USD/RUB на этой неделе будет находиться в диапазоне 71-72,75 руб./$1", - отмечают в банке.

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