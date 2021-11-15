Финрезультаты за 3К21 окажут краткосрочную поддержку котировкам акций Роснефти - "Инвестиционный банк Синара"

Финансовые результаты "Роснефти" за 3К21 окажут краткосрочную поддержку котировкам акций компании, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Представленные результаты за 3К21 должны в краткосрочной перспективе оказать поддержку котировкам акций. Сделка по продаже 5%-ной доли "Роснефти" в ключевом проекте "Восток Ойл" была закрыта в 3К21 исходя из оценки стоимости всего проекта в €70 млрд, что полностью соответствует оценкам декабря прошлого года, когда покупателем еще 10%-ной доли выступила компания Trafigura. По акциям "Роснефти" мы сохраняем рейтинг "покупать" - компания остается нашим фаворитом в нефтяном сегменте рынка", - отмечают аналитики банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Эксперты также обращают внимание на основные моменты телефонной конференции:

- "Роснефть" ведет работу по обновлению стратегии развития, с тем чтобы включить в нее вопросы изменения климата (действующая стратегия "Роснефть - 2022" принята сроком на пять лет);

- компания в этом году рассчитывает по производству ЖУВ превзойти показатели 2020г более чем на 1% в сопоставимом периметре;

- в 2021 и 2022гг "Роснефть" планирует увеличить объем капитальных затрат на 20% г/г, что соответствует прогнозам аналитиков инвестбанка.

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