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15 ноября 2021 года 11:40

Рынок акций РФ утром подрос в рамках коррекции на фоне укрепления рубля, Сургутнефтегаз развернулся вниз

Москва. 15 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос по индексу РТС в рамках коррекции на бумагах финансового сектора и "Газпрома", в то время как отскок сдерживался просевшими нефтью (Brent торгуется ниже $82 за баррель) и металлами; акции "Сургутнефтегаза" после утреннего взлета до 50 рублей (пик с января 2020 года) развернулись вниз из-за фиксации прибыли игроками.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 4117,56 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1798,66 пункта (+0,8%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 4%.

Доллар упал до 72,11 рубля (-0,78 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-4%, до 43,48 рубля; максимум дня - 50,35 рубля), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,3%), OZON (MOEX: OZON) (+2%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, слабость российского рынка акций и валюты в конце прошлой недели во многом определялась геополитическими вопросами. Поэтому новую неделю они начинают с восстановления позиций. Впрочем, негатив на рынке все же присутствует в виде снижающихся цен на нефть и промышленные металлы.

Внешние рынки ограничились испугом относительно инфляционных рисков. Если и так высокая инфляция станет еще выше, а также станет долгосрочным явлением, то от ведущих центральных банков могут потребоваться более агрессивные меры по сдерживанию роста цен. Пока ситуацию спасают сильные корпоративные отчеты, как в США, так и в Европе. Если перед началом периода отчетности рост прибыли европейских компаний оценивался на уровне 47,2%, то теперь эти оценки превышают 60%.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на прошлой неделе индекс РТС пробил вниз техническую поддержку 1820 пунктов на больших объемах. Для инвесторов-оптимистов, которые ждут рождественское ралли и имеют денежный резерв для инвестирования, это позитив. Котировки акций "Газпрома" находятся под понижательным трендом с 6 октября. На дневных графиках они находятся также в "зоне медведей" (нижний конверт Боллинджера). В данный момент понижательный тренд проходит на уровне 348 рублей и его пробитие "быками" наверх даст сигнал части инвесторов на покупку акций. Другие игроки будут покупать "Газпром" (MOEX: GAZP) по горизонтальным уровням - зона поддержки для них лежит на уровне 321-330 рублей и сильная поддержка на уровне 300 рублей. Вернуться обратно на уровень 397 рублей "быкам" будет трудно, потому что ситуация сейчас развернулась не в их пользу - Еврокомиссия начинает новое антимонопольное расследование в отношении "Газпрома".

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут вечером в понедельник встречу по видеосвязи (03:45 МСК 16 ноября). Будет ли "перезагрузка" отношений - непонятно, но снятие даже части напряженности может принести пользу инвесторам, которые купили китайские акции. На этой неделе запланирована череда выступлений глав резервных банков ФРС США. Инвесторов интересует среднесрочная политика ФРС, но есть неопределенность с тем, кто будет исполнять обязанности председателя ФРС после истечения срока полномочий Джерома Пауэлла в феврале. В данный момент трейдеры фьючерсами оценивают вероятность повышения ставки к июню более чем в 70% (по данным CME Group), по сравнению с вероятностью чуть более 50% неделю назад.

Рост инфляции заставляет задуматься о том, что центробанки в следующем году ужесточат денежную политику - это приведет к замедлению экономики и падению спроса на нефть. ОПЕК+ 2 декабря проведет министерскую встречу для определения производственной политики, после чего нынешняя боковая динамика нефти может смениться трендовой, считает Верников.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, сильные распродажи отечественных акций и рубля в пятницу были вызваны исключительно нарастанием политических рисков. Попытка переложить ответственность на Россию за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, а также сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной заставили инвесторов экстренно фиксировать среднесрочную прибыль.

В понедельник внешний фон не особо радует. Американские фьючерсы торгуются в районе предыдущего закрытия, падают промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Вновь растет курс доллара к корзине мировых валют. Такая картина говорит против роста российских акций. С другой стороны, пятничные распродажи все-таки были эмоциональными и не имеют под собой никакой реальной основы. Разговоры о введении санкций в отношении России даже не ведутся.

Не исключено, что к вечеру ситуация на рынке нефти улучшится. Сейчас она снижается на фоне прогнозов по сокращению спроса. Но пока дефицит топлива в мире сохраняется, и при приближении котировок Brent к отметке $80 за баррель должен произойти разворот, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что индекс МосБиржи может вновь предпринять попытки пробить вниз уровень 4100 пунктов.

В начале новой недели на мировых рынках акций складывается умеренно позитивный настрой. Хотя цены на нефть и промышленные металлы снижаются, фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в слабом плюсе, а ключевые азиатские рынки укрепляются на фоне неплохих вышедших данных по промпроизводству Китая в октябре.

На предстоящей неделе из значимой статистики ожидается публикация данных по розничным продажам в США в октябре (вторник), а также данные по выданным разрешениям на строительство недвижимости в США (среда). Кроме этого, будет опубликован отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти. В случае, если прогноз потребления нефти будет пересмотрен в сторону снижения, цены на энергоносители могут снизиться, что приведет к усилению волатильности на мировых рынках.

Оптимизм на внешнем рынке будет нивелирован коррекцией цен на нефть, в результате чего индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 4100-4150 пунктов с попытками пробития нижней границы, считает Соловьев.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,5-1%, Dow Jones (+0,5%) превысил отметку 36 тыс. пунктов. По итогам недели Dow просел на 0,6%, S&P 500 - на 0,3%, Nasdaq - на 0,7%. До этого все три индикатора завершали "в плюсе" четыре недели подряд, свидетельствуют данные FactSet.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают инфляционные опасения и рост доходности гособлигаций. Однако это компенсируется оптимизмом в отношении корпоративных прибылей, несмотря на сохраняющиеся перебои в цепочках поставок, сообщает MarketWatch.

Инфляционные ожидания в США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце выросли до 4,9% с 4,8% в октябре, сообщил в пятницу Мичиганский университет. При этом рассчитываемый им индекс потребительского доверия в ноябре упал минимального за последние десять лет уровня - до 66,8 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали в среднем повышения до 72,4 пункта, сообщает Trading Economics.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,04%).

ВВП Японии в III квартале снизился на 3% в годовом выражении, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал сокращение на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП страны вырос на 1,5%, а не на 1,9%.

Темпы роста розничных продаж и промпроизводства в Китае в октябре ускорились и превзошли прогнозы экспертов.

Розничные продажи в КНР увеличились на 4,9% в годовом выражении при прогнозах роста на 3,5%. Объем промпроизводства в КНР увеличился на 3,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 3%. Безработица в Китае в октябре осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем - на уровне 4,9%. В январе-октябре в городах страны было создано 11,33 млн новых рабочих мест.

На нефтяном рынке цены снижаются на фоне выросшего доллара, ухудшения прогноза ОПЕК в отношении спроса и вероятности дальнейшего вмешательства властей США в ситуацию на нефтяном рынке, пишет Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $81,86 за баррель (-0,4% и -0,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $80,45 за баррель (-0,4% и -1% в пятницу).

Как сообщалось, ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку оставил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен.

Тем временем американские политики продолжают призывать президента США Джо Байдена и его администрацию задействовать нефтяные резервы или приостановить экспорт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+17,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+14,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+14,3%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,9%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+7,6%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,5%).

Чистая прибыль группы "Русагро" (+1,2%) по МСФО в III квартале выросла в 3 раза (на 200%) по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год - до 17,822 млрд рублей. EBITDA повысилась на 4% (до 8,603 млрд рублей), валовая прибыль увеличилась вдвое (до 20,506 млрд рублей), выручка группы выросла на 45% (до 53,204 млрд рублей).

ГК "Русагро" за 9 месяцев увеличила чистую прибыль в 2,2 раза (до 35,4 млрд рублей), выручка за этот период выросла на 45% (до 157,576 млрд рублей). Чистый долг на 30 сентября 2021 года составил 69,452 млрд рублей, соотношение чистый долг/скорректированный показатель EBITDA - 1,63x.

Гендиректор группы "Русагро" Максим Басов решил не продлевать свой контракт, который истекает 31 декабря 2021 года, сообщила компания. При этом Басов останется акционером и членом совета директоров Ros Agro (MOEX: AGRO) (головная структура группы). С 1 января 2022 года "Русагро" возглавит преемник Басова, сотрудник компании, который будет объявлен до конца года.

Подешевели акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-5,3%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 33,66 млрд рублей (из них 11,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", 5,24 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,49 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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