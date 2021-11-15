"Финам" повысил рекомендацию для акций Газпрома до "покупать"

Аналитики "Финама" повысили рекомендацию для акций "Газпрома" с "держать" до "покупать" на фоне коррекции цены бумаг, хотя фундаментальная картина за последнее время не изменилась, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Прогнозная цена для этих бумаг была подтверждена на уровне 394,4 рубля за штуку на октябрь 2022 года, что предполагает потенциал роста около 18,4%.

"Котировки акций "Газпрома" упали почти на 17% относительно максимумов начала октября. Данная коррекция, на наш взгляд, связана с охлаждением рынка газа и снижением уровня технической перекупленности акций газового гиганта. При этом цены на газ остаются на повышенном уровне, дивидендные перспективы "Газпрома" на ближайшие два года выглядят привлекательно, а многострадальный "Северный поток 2" скоро будет запущен. На этом фоне мы считаем, что акции "Газпрома" снова интересны для покупок", - указывает аналитик Сергей Кауфман.

"Газпром" - крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире компания, занимающаяся добычей газа. Кроме того, "Газпром" занимается добычей и переработкой нефти, а также владеет энергетическими, банковскими и медиаактивами.

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