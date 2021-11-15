ПСБ рекомендует покупать акции ОГК-2 с прогнозной ценой 0,95 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ОГК-2" с прогнозной ценой на уровне 0,95 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Мы положительно оцениваем результаты "ОГК-2" за 9 месяцев 2021 года по МСФО. Увеличение финансовых результатов обусловлено сильной конъюнктурой на рынке электроэнергии, где наблюдался рост потребления и цен на фоне восстановления деловой активности в экономике, а также в связи с холодной погодой в начале 2021 года. По итогам текущего года ждем улучшения показателей за счет продолжения восстановления рынка электроэнергии. Рекомендуем покупать акции "ОГК-2" с целевой ценой 0,95 рубля за штуку", - отмечают эксперты ПСБ.

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