Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 и на уровне 83-83,9 руб./EUR1, отмечается в комментарии Альфа-Капитала".

"12 ноября российский рубль демонстрировал снижение к мировым валютам на фоне усиления геополитической напряженности вокруг событий в Белоруссии и на границе между Россией и Украиной, а также за счет снижения нефтяных котировок к уровню $82 за баррель. Курс доллара составил 72,87 руб. (+1,24 руб.), курс евро - 83,39 руб. (+1,42 руб.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 1,32 руб. и составила 77,6 руб.", - напоминает аналитик Денис Бадьянов.

На взгляд эксперта, пересмотр прогноза спроса на сырье до конца 2021г в сторону снижения от ОПЕК+, решение Белого дома пустить на рынок нефть из стратегических хранилищ, а также подъем заболеваемости коронавирусом в мире до новых рекордов стали факторами давления для цен.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $82,19 за баррель (-0,82%), цена декабрьских контрактов на нефть марки составила $80,93 за баррель (-0,81%), констатирует Бадьянов. В понедельник, 15 ноября, стоимость сырья продолжает снижаться - котировки теряют порядка 0,4%, Brent торгуется ниже $82 за баррель, WTI - дешевле $80.

Аналитик констатирует, что на открытии торгов сегодня российский рубль немного растет к мировым валютам. По его мнению, в течение дня рубль может торговаться в диапазоне 72,5-73,5 руб. в паре с долларом и на уровне 83,0-83,9 руб. в паре с европейской валютой.

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