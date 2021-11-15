Нефтяные цены краткосрочно находятся под нисходящим давлением - "Велес Капитал"

Нефтяные цены в целом находятся под нисходящим давлением в краткосрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в понедельник снижаются примерно на 1% после падения в пятницу. Котировки стремятся в район ноябрьских минимумов, ближе к $80 и $78 за баррель соответственно в условиях сохранения рисков реализации стратегических резервов США и сильного доллара. В ближайшие дни участники рынка будут ждать ежемесячного отчета Международного энергетического агентства и прогнозов организации по спросу и предложению. В целом нефтяные цены краткосрочно находятся под нисходящим давлением", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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