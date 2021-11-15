Идея дня: стоит обратить внимание на акции Pinduoduo, JD.com, Alibaba и Tencent - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции интернет-компаний Pinduoduo, JD.com, Alibaba и Tencent для покупок на перспективу 3-6 месяцев, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Экономика Китая стабилизировалась в октябре: розничные продажи и промышленное производство выросли выше ожиданий на 4,9% и 3,5% г/г соответственно, а уровень безработицы остался на уровне 4,9%. После стабилизации китайской экономики во главе с розничным сектором мы сможем увидеть высокие предновогодние продажи и некоторое смягчение политики регуляторов. Для инвесторов с горизонтов в 3-6 месяцев это может быть неплохим моментом для покупки акций интернет-компаний. Квалифицированные инвесторы могут обратить внимание на KraneShares CSI China Internet ETF. Неквалифицированные инвесторы могут приобрести корзину акций, включая Pinduoduo, JD.com Inc. , Alibaba Group Holdings Ltd. и Tencent Holdings Ltd.", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

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