Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 71-73 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 71-73 руб./$1, а по паре евро/рубль - 81,5-83,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержать российский рубль может снижение опасений участников рынка в отношении более скорого повышения ставки ФРС США, которые постепенно выросли на фоне публикации данных о росте инфляции в Соединенных Штатах Америки до рекордных значений, - полагает эксперт банка. - При этом против российской валюты выступает американский доллар, укрепившийся на глобальных рынках. Ослаблению рубля способствует и снижение нефтяных цен, при этом текущего предложения экспортной выручки под предстоящие налоги не хватает для компенсации факторов давления на рубль, тогда как усиливать их может высокий текущий уровень валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Помимо этого, на рынке преобладает давление на рубль из-за существующих геополитических рисков".

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