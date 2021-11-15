Возможны попытки снижения доходности 10-летних ОФЗ к 8,0% на текущей неделе - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может попытаться вернуться к уровню 8,0% годовых на текущей торговой неделе, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Кривая ОФЗ по итогам прошлой недели снизилась на 13-20 б.п. - инвесторы ждут сохранения жесткой политики ЦБ при повышении ставки до 8,5%, рассчитывая на снижение инфляции в среднесрочной перспективе. Вместе с тем в пятницу на фоне локального роста российских рисков (на 10 б.п. - до 95 б.п.) доходности госбумаг скорректировались вверх на 8-10 б.п. На наш взгляд, пятничное движение рынка можно расценивать в качестве локальной коррекции после значительного снижения доходностей госбумаг в течение недели. В результате доходность 10-летки на текущей недели, скорее всего, попытается вернуться к отметке 8,0% годовых (8,08% на закрытии в пятницу)", - указывает Грицкевич в комментарии.

Также аналитик отмечает, что инвесторы продолжат следить за оперативными данными по инфляции - подтверждение данных по стабилизации недельной инфляции (на 8 ноября замедление темпов роста с 0,1% с 0,2% неделей ранее) поддержит спрос на длинные ОФЗ.

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