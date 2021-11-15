Главные события недели - Sber CIB

Онлайн-саммит президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина будет в центре внимания в понедельник, отмечают аналитики Sber CIB. На неделе российские компании продолжат публиковать результаты за третий квартал 2021 года - отчётность представят HeadHunter, "РусАгро", "МТС" и Ozon. Глобальный рынок будет следить за комментариями представителей ФРС о текущей высокой инфляции. Если они окажутся достаточно жёсткими, доллар продолжит укрепляться, а евро может опуститься ниже $1,14, полагают в инвестбанке.

15 ноября:

- Отчётность HeadHunter и "РусАгро" за третий квартал 2021 года;

- Онлайн-саммит президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина.

16 ноября:

- Отчётность Ozon за третий квартал 2021 года;

- Начало четвёртого ежегодного New Economy Forum, которое проводит агентство Bloomberg;

- ВВП еврозоны за третий квартал 2021 года;

- Промышленное производство и розничные продажи за октябрь в США.

17 ноября:

- Выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной;

- Отчётность "МТС" за третий квартал 2021 года;

- ВВП России за третий квартал 2021 года;

- Обзор финансовой стабильности от ЕЦБ;

- Данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство за октябрь в США.

18 ноября:

- Отчётность "Газпром нефти" и Alibaba за третий квартал 2021 года;

- Индекс опережающих экономических индикаторов за октябрь в США;

- Индекс делового оптимизма от ФРБ Филадельфии за ноябрь в США.

19 ноября:

- Выступление вице-председателя ФРС США Ричарда Клариды.

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