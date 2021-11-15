Индекс Мосбиржи откроет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4110-4130п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию понедельника, скорее всего, в диапазоне 4110-4130 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4110-4130 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4100, 4090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4150, 4170 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Заметное падение стоимости нефтяных фьючерсов будет сдерживать попытки игры на отскок российского фондового рынка", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт.

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