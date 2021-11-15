"Фридом Финанс" рекомендует покупать бумаги РусАгро с прогнозной ценой 1338 руб

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать бумаги "РусАгро" с прогнозной ценой на уровне 1338 рублей за штуку на горизонте до конца текущего года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"РусАгро" на текущей неделе опубликует результаты по МСФО за третий квартал 2021 года. При этом ожидается, что по итогам года совокупные продажи могут составить 248млрд руб. при EBITDA 52,1 млрд руб. и прибыли 32 млрд руб., что соответствует рентабельности 21%. Фактором поддержки для оборотов эмитента в четвертом квартале выступают темпы роста цен. Дивидендная политика агрохолдинга предусматривает выплаты акционерам в размере не менее 25% прибыли. Наш "таргет" по бумаге на горизонте до конца года - 1338 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко.

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