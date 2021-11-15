Индекс Мосбиржи, возможно, попытается пробить 4100п сверху вниз в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вновь предпринять попытки пробить уровень 4100 пунктов сверху вниз на торгах в понедельник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Оптимизм на внешнем рынке будет нивелирован коррекцией цен на нефть, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 4100-4150 пунктов с попытками пробития нижней границы", - пишет эксперт банка в комментарии.

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