Утренние прогнозы: незначительные изменения

Аналитики прогнозируют нейтральное или с небольшим минусом открытие отечественного рынка акций в понедельник на сложившемся к утру внешнем фоне.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4110-4130 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4100, 4090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4150, 4170 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Заметное падение стоимости нефтяных фьючерсов будет сдерживать попытки игры на отскок российского фондового рынка".

BCS Express (Игорь Галактионов): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в понедельник на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Оптимизм на внешнем рынке будет нивелирован коррекцией цен на нефть, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 4100-4150 пунктов с попытками пробития нижней границы".

"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Торги на фондовых биржах в Азии проходят разнонаправлено, но цены на нефть снижаются - жду открытия рынка акций РФ с небольшим снижением".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы в понедельник утром торгуются в районе предыдущего закрытия, но при этом сильно падают промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Вновь растет курс доллара к корзине мировых валют. Такая картина говорит против роста отечественных бумаг. С другой стороны, пятничные распродажи были эмоциональными, и не имеющими под собой никакой реальной основы. Но если все-таки пессимизм возобладает, то индекс Мосбиржи может уйти ниже восходящего канала, что усилит распродажи на техническом факторе. Так что пока картина складывается неопределенной, многое будет зависеть от действий нерезидентов, которые сильнее всего пугаются ухудшения политического фона".

Атон: "Мы ожидаем, что фондовый российский рынок откроется в понедельник снижением на 0,25%".