Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 15 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в пятницу выросли, при этом значение Dow Jones Industrial Average превысило отметку в 36 тыс. пунктов. Тем не менее, по итогам всей недели он потерял 0,6%, Standard & Poor's 500 снизился на 0,3%, Nasdaq Composite - на 0,7%. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают инфляционные опасения и рост доходности гособлигаций. Однако это компенсируется оптимизмом в отношении корпоративных прибылей, несмотря на сохраняющиеся перебои в цепочках поставок. Инфляционные ожидания в США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце выросли до 4,9% с 4,8% в сентябре, сообщил Мичиганский университет. При этом рассчитываемый им индекс потребительского доверия в ноябре упал до минимального за последние десять лет уровня - 66,8 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, который ожидали его повышения до 72,4 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в ходе торгов в понедельник. Инвесторы анализируют свежую порцию статданных. Японский Nikkei вырос по итогам торгов на 0,5%. ВВП страны в III квартале сократился на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Эксперты в среднем прогнозировали снижение японской экономики на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, во II квартале объем ВВП вырос на 0,4%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее. В пересчете на годовые темпы японский ВВП в июле-сентябре уменьшился на 3%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал сокращение на 0,8%. Южнокорейский Kospi к 8:55 мск прибавил 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

Гонконгский Hang Seng к 8:50 мск опустился на 0,1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,3%. Темпы роста розничных продаж и промпроизводства в Китае в октябре ускорились по сравнению с сентябрем и превзошли прогнозы экспертов. Розничные продажи увеличились на 4,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ускорения темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 3,5% с сентябрьских 4,4%. Объем промпроизводства в КНР в прошлом месяце увеличился на 3,5% в годовом выражении после подъема на 3,1% в сентябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3%. Безработица в Китае в октябре осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем - на уровне 4,9%. В январе-октябре в городах страны было создано 11,33 млн новых рабочих мест.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, при этом цена Brent опустилась ниже $82 за баррель. Давление на котировки оказывает подорожавший доллар, ухудшение прогноза ОПЕК в отношении спроса и вероятность дальнейшего вмешательства властей США в ситуацию на нефтяном рынке. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в понедельник составила $81,66 за баррель, что на 0,62% ниже цены на закрытие пятницы. По итогам торгов 12 ноября эти контракты подешевели на 0,8% - до $82,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $80,35 за баррель, что на 0,54% ниже закрытия 12 ноября. На закрытие торгов в пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на 1% - до $80,79 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,452 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,875 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 ноября вырос по отношению к предыдущему торговому дню на 0,07% и составил 104,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил 0,09%, поднявшись до 725,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,7%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,5%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,5%), "ТМК БО-07" (-0,25%) и "Газпром Капитал БО-001Р-01" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ХК Финанс" (SPV-компания, входит в группу "Хоум Кредит") 15 ноября начнет размещение 3-летних облигаций серии 001P-07 на 1,5 млрд рублей. Размещение завершится после того, как будет размещена последняя облигация, или не позднее 15 декабря 2022 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% стоимости гасятся в даты выплат 9-го, 10-го и 11-го купонов.

ДОМ.РФ установил ставку 1-го купона годовых облигаций серии 001Р-09R объемом до 15 млрд рублей на уровне 8,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,78% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 10 ноября. Объем выпуска ДОМ.РФ до сих пор не раскрывал. Техразмещение запланировано на 16 ноября.

ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года на уровне 9,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте 10,09% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 11 ноября. Техразмещение запланировано на 17 ноября. В конце сентября компания утвердила вторую бессрочную программу облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 15 лет.

ООО "Талан-финанс" 18 ноября с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 13,00-13,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 13,65-14,48% годовых. Техразмещение запланировано на 22 ноября. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 15% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купонного периода, по 20% от номинала - в даты окончания 11-го, 12-го и 13-го купонов, 25% от номинала - в дату окончания 12-го купона. С учетом амортизации дюрация выпуска составит около 2,52-2,54 года. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

"Биннофарм Групп" 19 ноября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. Ориентир ставки 1-го купона - премия 200-220 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны квартальные. Дата техразмещения будет определена позднее.

ГК "Пионер" во второй половине ноября планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения 4 года. Ориентир доходности - премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. Дата техразмещения будет определена позднее. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.

АО "ИНК-Капитал" ("Иркутская нефтяная компания") начало премаркетинг "переходных" (адаптационных) облигаций серии 001Р-01 объемом до 10 млрд рублей. Дата размещения и ориентир ставки 1-го купона будут объявлены позднее. Срок обращения выпуска - 5 лет. Этот выпуск станет первым размещением "переходных" или "адаптационных" облигаций на российском рынке. О необходимости появления такого инструмента как альтернативы "зеленым" облигациям неоднократно говорили как участники рынка, так и регулятор.

ООО "Концерн "Россиум" установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-01 в размере 9,5% годовых. Ставки 14-20-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 2%. Бумаги объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2015 года. В апреле 2016 года компания доразместила выпуск на 10 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в обращении составляет 20 млрд рублей. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,75% годовых. По выпуску 28 ноября предстоит оферта.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона. Ранее компания не выходила на долговой рынок.