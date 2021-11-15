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15 ноября 2021 года 09:25

Цена Brent опустилась ниже $82 за баррель

Американские фондовые индексы в пятницу выросли. Фондовые рынки стран АТР меняются разнонаправленно в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы в пятницу выросли, при этом значение Dow Jones Industrial Average превысило отметку в 36 тыс. пунктов.

Тем не менее, по итогам всей прошедшей недели он потерял 0,6%, Standard & Poor's 500 снизился на 0,3%, Nasdaq Composite - на 0,7%. До этого все три индикатора завершали "в плюсе" четыре недели подряд, свидетельствуют данные FactSet.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают инфляционные опасения и рост доходности гособлигаций. Однако это компенсируется оптимизмом в отношении корпоративных прибылей, несмотря на сохраняющиеся перебои в цепочках поставок, сообщает MarketWatch.

Инфляционные ожидания в США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце выросли до 4,9% с 4,8% в сентябре, сообщил в пятницу Мичиганский университет. При этом рассчитываемый им индекс потребительского доверия в ноябре упал минимального за последние десять лет уровня - до 66,8 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее.

Это стало неожиданностью для аналитиков, который ожидали в среднем повышения до 72,4 пункта, сообщает Trading Economics.

Данные о потребительском доверии были разочаровывающими и, вероятно, связанными с инфляционными ожиданиями, заявила аналитик BlackRock Гарги Чаудхури. Но прибыль компаний высокая, и результаты в третьем квартале оказались лучше, чем ожидалось, отметила она.

Johnson & Johnson (SPB: JNJ) объявила о планах разделиться на две компании, акции которых будут торговаться на биржах. J&J выделит высокодоходный, но рискованный бизнес рецептурных препаратов и медицинских устройств в одну компанию, а широко известный, но медленно растущий бизнес в сфере потребительских товаров медицинского назначения - в другую. На этой новости акции J&J подорожали в пятницу на 1,2%.

Главный исполнительный директор AMC Entertainment (SPB: AMC) Адам Арон заявил о том, что при продаже билетов в кино компания начала принимать биткойны, эфир (Ethereum), лайткойн (Litecoin) и биткойн-кэш (Bitcoin Cash). Котировки бумаг оператора кинотеатров выросли на 1,4%.

Лидерами подъема среди компонентов Dow Jones в пятницу стали акции 3M Co. (SPB: MMM) (+1,9%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+1,4%) и Home Depot Inc. (SPB: HD) (+1,4%).

Китайские покупатели в ходе Дня холостяков потратили $139,1 млрд, что побило прошлогодний рекорд, даже несмотря на то, что рост потребительских расходов в стране показывал замедление из-за пандемии COVID-19. Торгующиеся в США акции китайского ритейлера Alibaba (SPB: BABA) потеряли в цене 0,6%, в то время как конкурирующей JD.com - выросли на 2,1%.

Продажи на платформах Alibaba Group в период с 1 по 11 ноября составили 540,3 млрд юаней ($84,5 млрд), побив прошлогодний рекорд. Рост составил 14%, что оказалось меньше подъема на 93% в прошлом году.

JD.com в период с 31 октября по 11 ноября получила выручку в размере 349,1 млрд юаней ($54,6 млрд). Она увеличилась на 28%, в то время как в 2020 году рост составлял 32%.

Котировки акций Walt Disney Co. (SPB: DIS) снизились в пятницу на 1,5% после падения днем ранее более чем на 7% из-за разочаровавших инвесторов квартальных показателей.

Бумаги Booking Holdings (SPB: BKNG), которой принадлежат различные сервисы для путешествий, подешевели на 1,1%. Компания сообщила о покупке примерно за $1,2 млрд Getaroom, которая предоставляет услуги бронирования гостиниц для бизнеса.

Глава американского производителя электромобилей Tesla (SPB: TSLA) Илон Маск на прошлой неделе продал акции компании почти на $7 млрд. Котировки бумаг опустились в пятницу на 2,8%. В целом за неделю они упали на 15,4% (после роста по итогам одиннадцати предыдущих недель подряд), что стало наихудшим снижением с начала пандемии в марте прошлого года.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 179,08 пункта (0,5%) и достиг 36100,31 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 33,58 пункта (0,72%), составив 4682,85 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 156,68 пункта (1%) - до 15860,96 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в ходе торгов в понедельник. Инвесторы анализируют свежую порцию статданных.

Японский Nikkei к 8:40 мск вырос на 0,5%.

ВВП страны в третьем квартале сократился на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали снижение японской экономики на 0,2%.

Согласно пересмотренным данным, во втором квартале объем ВВП вырос на 0,4%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.

В пересчете на годовые темпы японский ВВП в июле-сентябре уменьшился на 3%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал сокращение на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП страны вырос на 1,5%, а не на 1,9%.

Котировки бумаг автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. растут на 4,4%, Mazda Motor Corp. - на 3,9%, Nissan Motor Co. Ltd. - на 2,7% и Subaru Corp. - на 2,5%.

Бумаги технологических Sony Group Corp. и Panasonic Corp. прибавляют в цене 0,8% и 0,3% соответственно.

Капитализация интернет-компании Rakuten Group Inc. увеличивается на 2,5%.

Гонконгский Hang Seng к 8:50 мск опустился на 0,1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,3%.

Темпы роста розничных продаж и промпроизводства в Китае в октябре ускорились по сравнению с сентябрем и превзошли прогнозы экспертов.

Розничные продажи увеличились на 4,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ускорения темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 3,5% с сентябрьских 4,4%.

Объем промпроизводства в КНР в прошлом месяце увеличился на 3,5% в годовом выражении после подъема на 3,1% в сентябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3%.

Безработица в Китае в октябре осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем - на уровне 4,9%. В январе-октябре в городах страны было создано 11,33 млн новых рабочих мест.

Инвестиции в основные активы в КНР за десять месяцев 2021 года увеличились на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 44,58 трлн юаней ($6,99 трлн). Эксперты ожидали повышения на 6,2%.

Котировки акций китайского автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. снижаются на 2%, другого представителя отрасли BYD Co. Ltd. - на 2,9%.

Капитализация интернет-компании Tencent Holdings Ltd. увеличивается на 1,5%, производителя электронного оборудования Techtronic Industries Co. Ltd. - на 3,4%.

Южнокорейский Kospi к 8:55 мск прибавил 1,1%.

Бумаги производителя микросхем Samsung Electronics растут на 1,6%, акции его конкурента SK Hynix Inc. - на 4,2%.

Стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. увеличивается на 0,5%, в то время как акции другого представителя отрасли Kia Corp. дешевеют на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

Котировки акций горнодобывающей Rio Tinto Ltd. снизились на 0,4%, BHP Group - на 0,6%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, при этом цена Brent опустилась ниже $82 за баррель.

Давление на котировки оказывает подорожавший доллар, ухудшение прогноза ОПЕК в отношении спроса и вероятность дальнейшего вмешательства властей США в ситуацию на нефтяном рынке, пишет Trading Economics.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК в понедельник составляет $81,78 за баррель, что на $0,39 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,7 (0,8%) - до $82,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,42 за баррель, что на $0,37 (0,46%) ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,8 (1 %) и составила $80,79 за баррель.

Как сообщалось, ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку оставил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен.

Тем временем американские политики продолжают призывать президента США Джо Байдена и его администрацию задействовать нефтяные резервы или приостановить экспорт.

Ралли доллара США, связанное с ростом инфляции, также приводит к снижению нефтяных котировок. Дорогой доллар приводит к снижению покупательной способности участников рынка, пользующихся другими валютами.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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