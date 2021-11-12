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12 ноября 2021 года 19:50

Рубль вечером заметно ускорил темпы снижения к доллару и евро на фоне роста геополитических рисков

Москва. 12 ноября. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль ускорил падение к бивалютной корзине на фоне роста геополитических рисков из-за миграционного кризиса, сложившегося на границе Белоруссии со странами ЕС, и перемещения российских войск у границы с Украиной.

Курс доллара США составил 72,87 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,24 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,39 руб./EUR1, подорожав на 1,4225 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,32 рубля - до 77,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил падение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне миграционного кризиса, сложившегося на границе Белоруссии со странами ЕС, и который дважды за последние дни обсуждался в телефонных разговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, беспокойство инвесторов вызвали публикации СМИ о перемещении российских войск у границы с Украиной и том, что США предупредили коллег в ЕС о возможных планах России о якобы вторжении на Украину.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Глобальные инвесторы продолжают демонстрировать снижение аппетита к рисковым активам на ожиданиях более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в связи с существенным ускорением инфляции в США.

Как сообщалось ранее на этой неделе, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%.

Федрезерв по итогам ноябрьского заседания сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в текущем месяце на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.

В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

Тем временем, рынок фьючерсов на уровень базовой процентной ставки показывал, что трейдеры ждут ее первого повышения Федрезервом в июле 2022 года и второго - в декабре 2022 года.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, снижение российской валюты в пятницу отражает геополитическое волнение после того, как в Bloomberg появилось сообщение, что США предупредили ЕС о возможных планах России по вторжению в Украину. "По сообщению Вашингтона, Россия наращивает российские войска на границе с Украиной и готовится к военной операции. Рубль на этом фоне показывает худшую динамику среди валют развивающихся стран, теряя около 1,7%. Давление на рубль также оказывает рост доллара к корзине валют после публикации в минувшую среду потребительской инфляции в США, рост которой составил 6,2% г/г. Инфляционное давление может подтолкнуть ФРС к более быстрому переходу от мягкой ДКП к жесткой, что позитивно для американской валюты", - отмечает Наумова.

"Рубль сегодня выглядит слишком слабо для умеренно негативного внешнего фона. Это может быть вызвано увеличением геополитических рисков из-за ситуации на белорусско-польской границе. Кроме того, Bloomberg со ссылкой на чиновников в Вашингтоне сообщил, что США проинформировали союзников в ЕС о своих опасениях по поводу возможного военного вторжения России на территорию Украины. Все это повышает актуальность фактора пятницы, когда инвесторы наращивают позицию в инвалюте или восстанавливают ее из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок слегка замедлили снижение в ходе торгов в пятницу, но остаются в минусе.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу опустились на 0,82% - до $82,19 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,81% - до $80,93 за баррель.

На рынок оказывает давление подъем стоимости американской нацвалюты на фоне максимальной за последние три десятилетия инфляции в октябре и ожиданий экспертов, что ФРС может поднять процентную ставку. Дорогой доллар приводит к снижению покупательной способности участников рынка, пользующихся другими валютами.

Дополнительным фактором является также возможное решение администрации Джо Байдена высвободить часть нефти из стратегических резервов страны для борьбы с ростом цен на энергоносители.

ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. баррелей в сутки, до 5,7 млн баррелей в сутки, сославшись на эффект высоких цен.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 61,54 копейки, до 71,8118 руб./$1, и увеличил курс евро на 56,21 копейки, до 82,2173 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 1,2515 рубля по отношению к среде (в четверг торги данным контрактом не проводились, так как в США был выходной день из-за празднования Дня ветеранов) и составил 71,9728 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос по отношению к четвергу на 97,81 копейки и составил 72,1843 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 899,009 млн, из которых $1 млрд 249,523 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 649,486 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос по отношению к четвергу на 71,89 копейки, до 82,3106 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 97,88 копейки и составил 82,5887 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR776,29 млн, из которых EUR240,017 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR536,273 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,56% и 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. - до 7,99% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 8,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 2 б.п. - до 8,64% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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