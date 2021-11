Цены евробондов РФ за неделю умеренно снизились вслед за UST, суверенные спреды изменились незначительно

Москва. 12 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые негативно отреагировали на публикацию в США данных об ускорении инфляции в октябре. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов за пять дней изменились незначительно.

Начало недели в целом было позитивным для инвесторов в российские облигации - котировки "длинных" выпусков выросли, отыгрывая ценовой рост US Treasuries, обозначившийся после ноябрьского заседания ФРС США, изменения же цен остальных бумаг были незначительными. Активное повышение цен US Treasuries пришлось на 4-5 ноября, в то время как отечественные бумаги отставали по темпам роста в силу низкой ликвидности рынка из-за официальных выходных дней в России. В понедельник же котировки базовых активов развернулись вниз в рамках коррекции, а российские евробонды "длинной" дюрации продолжили дорожать, догоняя US Treasuries. В результате цены суверенных евробондов России с погашением в 2042-2047 годах выросли за день на 50-110 базисных пунктов; если же сравнивать с уровнями вечера 3 ноября, то рост котировок составил в общей сложности порядка 2-3 процентных пунктов. В свою очередь "короткие" и среднесрочные выпуски евробондов РФ 8 ноября приостановили повышение вслед за базовыми активами.

Тенденция к росту котировок сохранилась и во вторник благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов. В частности, доходность десятилетних US Treasuries снизилась за день на 5 базисных пунктов - до 1,44% годовых, процентные ставки десятилетних облигаций европейских стран опустились 9 ноября на 1-5 базисных пунктов. Мировые инвесторы продолжали отыгрывать позитивные итоги состоявшегося 2-3 ноября заседания ФРС США, которые были выдержаны в более "мягкой" тональности относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики, нежели прогнозировали аналитики.

Изменение настроений как на глобальных долговых рынках, так и в секторе отечественных евробондов произошло вечером в среду после публикации в США данных о росте инфляции. При этом в начале торгов 10 ноября на рынке доминировали позитивные настроения. Однако после публикации в США данных по инфляции за октябрь ситуация в секторе базовых активов ухудшилась, что привело к отрицательной ценовой коррекции и отечественных долговых бумаг. Хотя в целом снижение котировок евробондов РФ оказалось небольшим и уступало негативному движению на рынке US Treasuries, в результате чего произошло некоторое сужение кредитных спредов.

Котировки российских суверенных еврооблигаций, начавшие снижаться в среду вечером, 11 ноября сохранили негативную динамику, отыгрывая опубликованные данные по инфляции в США, оказавшиеся хуже ожиданий аналитиков. При этом американские казначейские обязательства заметно упали в цене еще в среду, в то время как первая реакция отечественных бумаг была относительно сдержанной. В четверг же в отсутствие торгов на американском долговом рынке из-за праздничного дня в США (День ветеранов) российские евробонды догоняли процентные ставки базовых активов, чтобы сохранить сложившиеся ранее кредитные спреды, которые сузились в среду.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 6,2% относительно того же месяца прошлого года. Показатель достиг максимального значения с ноября 1990 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,4% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали значение индекса CPI в сентябре на уровне 5,9%. Цены на энергоносители в октябре подскочили на 30%, на продукты питания - на 5,3%. Индекс CPI вырос на 0,9% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,6%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,6% за месяц и на 4,6% за год. Аналитики ожидали роста первого показателя на 0,4%, второго - на 4,3%.

В последний день недели негативная динамика цен американских казначейских обязательств продолжилась, что вновь негативно сказалось и на российских евробондах, которые в итоге закрывали неделю на минорной ноте.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году снизились в цене за пять дней на 0,4%, до 137% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 3,45% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,13%, до 131,5% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю всего на 2 базисных пункта и составил 197 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене на 0,9% - до 128% от номинала (доходность выросла на 5,5 базисного пункта, до 3,57% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в стоимости 0,37%, подешевев до 110,87% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов и 12 ноября составила 2,18% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,45%, до 111,99% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов, до 1,97% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,27% - до 107,13% от номинала (их спред к US Treasuries расширился всего на 2,5 пункта и составил 60,5 базисного пункта). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам недели на 0,31%, составив 115,6% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 5 пунктов - до 83,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут приостановить падение и перейти к боковой динамике благодаря прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, после локальной просадки, вызванной публикацией в США негативных данных по инфляции за октябрь, мировые рынки могут немного успокоиться, учитывая в целом "голубиный" настрой представителей американского центробанка, который они продемонстрировали в ходе ноябрьского заседания. Кроме того, свою позитивную роль для российских облигаций будут играть высокие мировые цены на нефть.

При этом рассчитывать на полноценный отскок также не стоит, поскольку новостной фон не дает поводов для оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Сдерживать активность покупателей будут сохраняющиеся ожидания планомерного сворачивания стимулирующих программ и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе Федрезервом США.