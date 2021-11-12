Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением вслед за нефтью, вырос Сургутнефтегаз на рекордных оборотах

Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ завершил основные торги в пятницу снижением вместе с нефтью (Brent пытается найти поддержку ниже $82 за баррель) и на опасениях геополитической напряженности, в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы; индекс МосБиржи днем падал ниже 4100 пунктов, но к закрытию отскочил выше 4120 пунктов, продолжили ралли без новостей акции "Сургутнефтегаза" на рекордных в своей истории оборотах.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4121,66 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1784,28 пункта (-3,8% - рекордное падение с конца марта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,2%.

Доллар подскочил до 72,8 рубля (+1,17 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,3-3,5%, доллар вырос на 1,55 рубля.

Подешевели в пятницу расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,2%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,3%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -2,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Московской биржи" (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Чистая прибыль "Роснефти" за III квартал выросла на 35% кв./кв., до 314 млрд руб., что превысило прогнозы. Чистый финансовый долг и торговые предоплаты "Роснефти" с начала года уменьшились на $8,4 млрд, сообщила компания.

Значительный рост чистой прибыли "Роснефти" за 9 месяцев открывает путь для существенного увеличения выплат акционерам, заявил первый вице-президент НК Дидье Касимиро на телефонной конференции.

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели до 45,31 рубля (+11,8%), объем торгов превысил 37 млрд рублей. "Префы" выросли на 2,7%.

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил "Русал" в состав индекса MSCI Russia с весом 0,96% по итогам очередного полугодового пересмотра. Оценка FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) составляет 0,2. Пассивный приток средств в бумагу, по оценкам экспертов BCS Global Markets, окажется на уровне как минимум $142 млн.

В индекс MSCI Russia Small Cap вошли "Европейский медицинский центр" (MOEX: GEMC) (расписки подросли на 6,5%), Segezha (MOEX: SGZH) (+1,2%) и "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), исключен из индекса "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (-3,9%). Кроме того, MSCI объявил о повышении показателя NoS (количество акций - number of shares) для Ozon, Polymetal (MOEX: POLY) и "Яндекса". Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), Polymetal (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%).

Как отмечает главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян, в пятницу снижение рынка акций РФ ускорилось на фоне снижения цен на нефть, индекс МосБиржи протестировал рубеж 4100 пунктов. Безусловным фаворитом дня вновь выступили обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", которые продолжили ралли без видимых причин. Остается только гадать, чем вызван рост - изменением дивидендной политики компании, покупкой каких-то активов или изменениями в структуре управления, или даже опасениями девальвации рубля.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что негативом по-прежнему выступает угроза усиления мировой инфляции, что способно замедлить экономический рост. Кроме того, инфляционный всплеск заставляет центробанки более быстро ужесточать монетарную политику, что также ухудшает долгосрочные перспективы мировой экономики.

Рубль резко сдал позиции в пятницу, что может быть вызвано увеличением геополитических рисков из-за ситуации на белорусско-польской границе. Кроме того, Bloomberg со ссылкой на чиновников в Вашингтоне сообщил, что США проинформировали союзников в ЕС о своих опасениях по поводу возможного военного вторжения России на территорию Украины. Все это повысило актуальность фактора пятницы, когда инвесторы обычно наращивают позиции в инвалюте или восстанавливают их из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных.

По словам портфельного управляющего "РСХБ управление активами" Александра Власенко, на следующей неделе можно ожидать продолжения умеренной коррекции российского фондового рынка. Основным фактором снижения будет выступать реакция инвесторов на снижение прогноза ОПЕК в отношении мирового спроса на нефть в IV квартале на 330 тыс. б/с.

Нефтедобывающие страны продолжают придерживаться плана по увеличению добычи на 400 тыс. б/с, принятых еще летом текущего года. Ожидание образования профицита нефти в следующем году заставляет организацию осторожно подходить к увеличению добычи. Возможно продолжение укрепления доллара США по отношению к основным мировым валютам, спровоцированное выходом удручающих данных по инфляции в США. Участники рынка опасаются, что ФРС США может пересмотреть планы по скорости сворачивания программы QE и начать серию повышения ставок для сдерживания инфляции уже с середины 2022 года, полагает Власенко.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, российский рынок акций оказался в зоне геополитических осложнений, индекс МосБиржи переписал локальный минимум, реализовывая сценарий отката после неспособности закрепиться выше 4200 пунктов. Продолжается укрепление доллара на фоне роста доходностей по казначейским обязательствам США. Инвесторы все меньше верят во временный характер общемировой инфляции, а это означает усиление ожиданий более агрессивного ужесточения политики центральных банков.

Бурный рост бумаг "Сургутнефтегаза" компенсировал падение акций "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа". Чистая прибыль "Башнефти" (MOEX: BANE) в III квартале выросла в 14,6 раза в годовом выражении, до 30,71 млрд рублей. Прибыль за 9 месяцев составила 58,313 млрд рублей по сравнению с убытком 5,284 млрд рублей за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) по РСБУ за 10 месяцев составила 14,9 млрд рублей, что на 96,3% превышает показатель за аналогичный период год назад.

Укрепление рубля в конце октября и начале ноября способствовало стабилизации инфляции в РФ. Однако текущее ослабление может спровоцировать рост импортных цен, что вновь ускорит инфляцию. Соответственно, можно ждать как роста доходностей ОФЗ, так и повышения ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании. С другой стороны, текущее ослабление можно использовать для покупки рубля против доллара, а также построения позиций в ОФЗ.

Нефть продолжает снижаться и завершает очередную неделю с потерями. Кроме укрепления доллара, можно говорить о негативном влиянии новостей из Европы, где началась очередная волна коронавируса (50 тыс. заболевших в день в ФРГ - это далеко не картина спокойной ситуации). Поэтому сокращение прогноза ОПЕК по нефтяному спросу на IV квартал может оказаться далеко не последним. Плюс нависающий риск продаж из стратегических резервов США.

Тем временем, в США первоначальные страхи по поводу инфляции немного ослабли, инвесторы вновь сосредоточили внимание на корпоративных результатах. Кроме того, ФРС довольно спокойно отреагировала на статистику и пока не проявляет какой-либо спешки в заявлениях, отмечает Кочетков.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на следующей неделе техническая картина по российскому и американским фондовым площадкам, а также нефтяным котировкам скорее указывает на риски развития нисходящей коррекции и обновления локальных минимумов. В частности, негативные сигналы остаются актуальными при положении индексов МосБиржи и РТС ниже сопротивлений 4220 и 1875 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Индикаторы при умеренно пессимистичном сценарии могут закрепиться ниже психологически важных значений 4100 и 1800 пунктов. Для фьючерсов на Brent и WTI ключевые сопротивления расположены у $84 и $82,5 за баррель соответственно, а для рубля - у 72,7 руб./$1 и 84 руб./EUR1.

При этом с фундаментальной точки зрения на следующей неделе не ожидается поступления существенных негативных сигналов, но на рынках могут сохраняться опасения ужесточения риторики Федрезерва в связи с разгаром американской инфляции. В США и Китае будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству, первые данные по рынку жилья США за октябрь, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. В Европе же станут известны пересмотренные оценки ВВП региона за III квартал и потребительской инфляции за октябрь, а также производственной инфляции Германии за прошлый месяц (ожидается ускорение с 14,2% до 16,2% г/г).

Для нефтяного рынка будет важен ежемесячный отчет Международного энергетического агентства и его прогнозы по спросу и предложению (публикация назначена на вторник). Кроме того, на рынках продолжают говорить о рисках распаковки стратегических резервов США, что создает дополнительные нисходящие риски для цен. Негативный внешний фон для российских активов в целом может обеспечивать актуализация санкционной тематики, считает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы DAX и CAC 40 растут на 0,1-0,4%, FTSE просел на 0,6%) и США (основные индексы растут на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке цены просели на фоне понижения ОПЕК прогноза спроса на 2021 год, а также ожиданий возможной продажи Штатами нефти из стратегического резерва.

В пятницу стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,24 за баррель (-0,8% и +0,3% в четверг), декабрьская цена WTI - $80,98 за баррель (-0,8% и +0,4% накануне).

Президент США Джо Байден заявил на этой неделе, что сокращение затрат на энергоносители является его приоритетом на фоне данных, указавших на самый существенный рост потребительских цен в стране за 31 год, пишет Trading Economics.

ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку оставил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен.

В пятницу инвесторы ждут публикации еженедельного отчета о количестве действующих буровых нефтяных установок в США, публикуемого Baker Hughes.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-12,3%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-6,5%), акции "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4,9%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-4,9%).

Подорожали бумаги банка "Приморье" (+18,8%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,8% и +17,5% "префы"), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,7%), "Ижстали" (+5,8%), "Башнефти" (+5,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+5,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 202,86 млрд рублей (из них 39,2 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 37,28 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" и 32,89 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

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