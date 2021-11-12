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12 ноября 2021 года 19:17

Рынок акций РФ на неделе просел вслед за нефтью и на опасениях ужесточения ДКП Федрезерва

Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз вслед за подешевевшей нефтью и на опасениях ужесточения монетарной политики Федрезерва США в условиях ускорения инфляции. Индекс Мосбиржи опустился в район 4120 пунктов, а индекс РТС упал ниже 1800 пунктов (уровень начала октября) на фоне ослабления рубля и сокращения позиций нерезидентами.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 4 по 10 ноября составил $10 млн против $90 млн притока ранее (худший результат за шесть недель). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $30 млн по сравнению с притоком $80 млн на предыдущей неделе (худший результат за восемь недель).

В период с 8 по 12 ноября индекс МосБиржи снизился на 1,3% и составил 4121,66 пункта, индекс РТС потерял 3,5% и достиг 1784,28 пункта на фоне роста доллара до 72,8 руб./$1 (+1,55 рубля) и подешевевшей январской нефти Brent до $82,24 за баррель (-0,4%).

Неделя на рынке акций РФ началась с роста вместе с нефтью (Brent превышала $83 за баррель) и на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил рубеж 4200 пунктов и поднялся в район 4220 пунктов во главе с обновившими максимумы расписками TCS Group (+4,2%) на корпоративных новостях.

TCS Group, ранее заявившая о планах создать необанк на Филиппинах, рассматривает еще два рынка в этом регионе, сообщил член совета директоров TCS Павел Федоров. По его словам, TCS ведет диалог с регуляторами, предварительно на международную экспансию может потратить до $200 млн.

Профицит баланса внешней торговли Китая в октябре вырос до рекордного максимума, превысив прогнозы экспертов. Нефть Brent выросла на опасениях нехватки предложения из-за нежелания стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх запланированных ранее уровней, а также на фоне известий, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco в декабре поднимет цены на все сорта нефти для своих покупателей.

Во вторник рынок акций вечером вернулся к распродажам на фоне забуксовавшей в росте нефти (Brent осталась ниже $84 за баррель) и наметившейся коррекции на фондовых площадках Европы и США после выхода статистики об ускорении американской производственной инфляции в октябре, хотя цифры и совпали с ожиданиями. Индекс МосБиржи откатился ниже 4190 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом выросли металлурги во главе с "Русалом" (+7,1%) в преддверии включения бумаг компании в индекс MSCI и упали ранее перегретые расписки TCS Group (-4,9%).

Сбербанк (-0,6% и +0,4% "префы") в октябре получил 109,22 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 81,64 млрд руб. годом ранее, за январь-октябрь чистая прибыль Сбербанка достигла рекордных 1,05 трлн руб.

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 0,6% после роста на 0,5% в сентябре и поднялись на 8,6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов. Аналитики Goldman Sachs ожидают роста нефти Brent к концу года до $90 за баррель. Эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65.

В среду рынок акций РФ снизился вслед за мировыми фондовыми площадками из-за ускорения инфляции в Китае и США, что подогрело опасения ужесточения монетарной политики центробанков, также "быков" сдерживала забуксовавшая в росте нефть (Brent не удержалась выше $85 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 4170 пунктов во главе с расписками TCS Group (-3,5%), индекс РТС просел в район 1850 пунктов.

Совет директоров ПАО "Магнит" (-1,2%) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 294,37 рубля на акцию, общая сумма выплат - 29,999 млрд рублей, планируемая дата закрытия реестра акционеров - 31 декабря, сообщил ритейлер.

Потребительская инфляция (индекс CPI) в Китае в октябре ускорилась до 1,5% (максимум с сентября 2020 года) из-за повышения стоимости непродовольственной продукции. Эксперты прогнозировали инфляцию на уровне 1,4% после роста на 0,7% в сентябре.

В США потребительские цены (индекс CPI) в октябре выросли на 6,2% в годовом выражении, при прогнозах роста на 5,9% после сентябрьских 5,4%. Рост CPI к сентябрю составил 0,9%, при ожидавшемся повышении на 0,6% после роста на 0,4% месяцем ранее.

Подскочили акции "Квадры" (+22,2% и +10,6% "префы"; капитализация превысила 18,78 млрд рублей) после известий, что стоимость 100% акций компании составляет 32,8 млрд руб., о чем говорится в отчете об оценке, проведенной PwC.

В четверг рынок акций РФ сумел скорректироваться вверх вместе с нефтью (Brent поднялась к $83 за баррель), металлами и золотом, индекс МосБиржи поднялся к 4190 пунктам. Лидерами роста выступили раллировавшие без новостей акции "Сургутнефтегаза" (+18,5% - рекордный рост с осени 2008 года), причем обороты по ним достигли максимума с конца марта 2020 года (10 млрд рублей).

EBITDA "АЛРОСА" (+1,1%) в III квартале составила 34,6 млрд рублей, что на 24% ниже уровня предыдущего квартала (в основном за счет снижения объемов продаж) и на 35% выше г/г. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 33,5 млрд рублей.

ОПЕК понизил оценку темпа роста спроса на нефть в 2021 году на 160 тыс. баррелей в сутки - до 96,44 млн б/с из-за более плохих показателей потребления Китаем и Индией в третьем квартале. ОПЕК также ожидает теперь замедления темпов восстановления спроса в IV квартале 2021 года из-за повышения цен на энергоносители. При этом ОПЕК повысила прогноз спроса в I квартале 2022 года на 100 тыс. б/с (до 92,77 млн б/с).

Инвесторы также оценивали возможность того, что США высвободят большой объем нефтяных резервов. Президент США Джо Байден заявил, что сокращение затрат на энергоносители является его приоритетом на фоне данных, указавших на самый существенный рост потребительских цен в стране за 31 год.

В пятницу рынок акций РФ возобновил снижение вслед за нефтью (Brent опустилась к $82 за баррель), причем возросли распродажи акций нефтегазового сектора во главе с "Газпромом" (-3,4%) на фоне нового витка ралли "Сургутнефтегаза" (+11,8%) при его рекордных оборотах (более 37 млрд рублей). Индекс МосБиржи откатился в район 4120 пунктов, индекс РТС упал ниже 1800 пунктов, в то время как внешние фондовые площадки сохраняли умеренный оптимизм.

Чистая прибыль "Роснефти" (-2,5%) за III квартал выросла на 35% кв/кв, до 314 млрд руб., что превысило прогнозы. Чистый финансовый долг и торговые предоплаты "Роснефти" с начала года уменьшились на $8,4 млрд, сообщила компания. Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил "Русал" (+0,6%) в состав индекса MSCI Russia с весом 0,96% по итогам очередного полугодового пересмотра (изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов).

В период с 8 по 12 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Сургутнефтегаза" (+36%), "Селигдара" (+13% и +13% "префы"), ПАО "Полюс" (+10%); хуже рынка оказались акции "Россети Сибирь" (-16%), "Россети Северо-Запад" (-7%), ПАО "Белуга групп" (-6%).

Динамика рынка акций РФ до конца второй декады ноября будет определяться колебаниями нефти и металлов, а также статданными и корпоративными отчетами за III квартал ("Русагро", Совкомфлот, Ozon, МТС, "Группа Черкизово", "Россети Ленэнерго"), инвесторы могут продолжить фиксировать прибыльные позиции в ожидании сокращения программ стимулирования в США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 4000-4200 пунктов, для индекса РТС - 1700-1850 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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