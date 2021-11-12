Финрезультаты за 3К21 подтверждают выход Башнефти из кризиса - "Финам"

Финансовые результаты за 3К21 подтверждают выход "Башнефти" из кризиса, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"Башнефть" представила отчёт за III квартал 2021г. Выручка нефтяника выросла на 88,7% г/г до 237,7 млрд руб., EBITDA - в 2,9 раза до 44,8 млрд. руб. Чистая прибыль акц. увеличилась в 12,7 раз и достигла 30,5 млрд руб. Всего за 9 месяцев компания заработала 57,1 млрд чистой прибыли, что соответствует накопленному дивиденду в 80,3 руб. на акцию в предположении, что норма выплат составит 25%. Учитывая продолжающиеся положительные тенденции на рынке нефти, это значит, что у компании есть хорошие шансы по итогам года превзойти наш прогноз по дивиденду в 98 руб. на акцию, а доходность по привилегированным акциям может оказаться близкой к 10%. При этом значение FCF продолжает оставаться слабым, что связано с изменениями в оборотном капитале", - пишет эксперт инвесткомпании.

По мнению Кауфмана, отчётность "Башнефти" выглядит позитивно. Финансовые результаты нефтяника закономерно восстанавливаются вслед за нефтью и ростом добычи в годовом выражении. При этом улучшение показателя чистой прибыли происходит быстрее, чем мы ожидали, что является поводом для пересмотра дивидендных ожиданий по итогам года в сторону повышения.

"Мы рекомендуем покупать обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" с целевой ценой 1699 руб. и 1410 руб., апсайд составляет 8,3% и 22,2% соответственно", - резюмирует аналитик "Финама".

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